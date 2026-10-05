Maíz, soja y acciones extranjeras: salen a la cancha cinco nuevos Cedear para invertir en esos activos

Coincidente con precios máximos que está alcanzando el cultivo en los mercados internacionales, Banco Macro, a través de Macro Fondos, presentó Pionero Soja, un Fondo Común de Inversión (FCI) orientado al sector agropecuario que busca ofrecer exposición a la evolución del precio de la soja sin necesidad de mantener el grano físico.

Compuesto por contratos de futuros de Soja Rosario negociados en el mercado A3 e instrumentos dólar linked, una combinación que procura replicar el comportamiento del precio disponible de la oleaginosa y acompañar las variaciones del tipo de cambio.

La molienda de soja alcanzó en agosto su mayor registro para ese mes en las últimas diez campañas, con un crecimiento interanual de casi el 9%. El contexto es el de precios internacionales firmes.

El contrato de soja para la campaña 2026/27 alcanzó los u$s 365 por tonelada, el segundo valor más alto para esta época del año en las últimas once campañas y casi un 30% por encima del promedio de la última década.

Pionero Soja

El Macro explicó que la propuesta está dirigida a productores que desean vender su cosecha física y mantener una posición vinculada al valor de la soja, evitando los costos y riesgos asociados al almacenamiento, como mermas, deterioro y gastos de mantenimiento.

El fondo combina futuros de Soja Rosario e instrumentos dólar linked para seguir la evolución del precio del cultivo sin necesidad de operar con el grano físico.

La era de la liquidez

El FCI contará con liquidez en 24 horas y permitirá operar hasta las 15,00 en los días hábiles. Al tratarse de un Fondo Común de Inversión autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), también ofrece el tratamiento impositivo previsto para este tipo de vehículos.

“Desde Macro Fondos, la sociedad gestora de fondos de Banco Macro, seguimos acompañando las necesidades de nuestros clientes. Además de contar con 40 fondos y más de $ 6 billones bajo administración, en esta oportunidad sumamos a nuestra Familia Pionero al Pionero Soja. Se trata de un instrumento simple y de fácil acceso para aquel que quiera mantener sus posiciones líquidas y que sigan al valor de la soja”, afirmó Ricardo Muñoz, CEO de Macro Fondos.

Según explicó la administradora, el objetivo del fondo es brindar exposición a la evolución del precio de la soja mediante inversiones en futuros de Soja Rosario. Como estos contratos están denominados en dólares, la estrategia se complementa con activos dólar linked para reflejar tanto el comportamiento del precio pizarra como las variaciones cambiarias.

La propuesta apunta a que el productor pueda vender la cosecha y mantener exposición al precio de la soja, con liquidez en 24 horas y sin asumir los costos de almacenamiento.

Por su parte, Federico Taffarell, gerente de Macro Agro, destacó el foco del producto en el sector agropecuario. “Lanzamos el nuevo Fondo Pionero Soja que se suma a la familia Pionero. El objetivo de dicho Fondo es brindarle al productor una alternativa segura, fácil y confiable para posicionarse en soja sin la necesidad de tener el físico”, sostuvo.

Con este lanzamiento, Macro Fondos amplía la familia Pionero a 40 alternativas de inversión, que incluyen estrategias de Money Market, renta fija, renta variable y fondos mixtos.

La administradora indicó además que actualmente ocupa el cuarto lugar en la industria de Fondos Comunes de Inversión, con un patrimonio administrado superior a $ 6 billones.