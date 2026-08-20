El reconocido grupo Cencosud avanza firmemente con un ambicioso plan de transformación comercial en Buenos Aires. La firma de origen chileno, propietaria de las populares cadenas de supermercados Disco y Jumbo, planea encarar la ampliación integral de un histórico shopping de la zona norte.

El megaproyecto contempla una inversión millonaria orientada a modernizar por completo la infraestructura existente y sumar propuesta de primer nivel. El holding busca renovar fuertemente la oferta de servicios, gastronomía, indumentaria y entretenimiento con la llegada de destacadas marcas internacionales y nacionales.

¿Cuál es el nuevo shopping en Buenos Aires?

La megaobra de expansión y renovación arquitectónica se llevará a cabo en las instalaciones del emblemático Unicenter Shopping , ubicado en Martínez. La renovada infraestructura sumará 85 locales comerciales completamente nuevos, los cuales se agregarán a los 282 espacios operativos con los que cuenta en la actualidad.

El complejo incorporará nuevas tiendas de moda, tecnología, hogar y una propuesta gastronómica sustancialmente ampliada. Además de los espacios de compras, el predio contará con zonas recreativas modernas, sectores de paseo al aire libre y una ampliación estratégica en la capacidad de su estacionamiento.

Entre las novedades más destacadas de la remodelación resalta la construcción de un moderno centro médico de la firma Swiss Medical. Este nuevo polo prestacional de salud estará integrado directamente dentro del shopping y dispondrá de una superficie cubierta de 1300 metros cuadrados .

Cencosud planea ampliar el Unicenter con una inversión millonaria. @mele

El flamante centro médico estimado tendrá la capacidad operativa necesaria para atender a más de 20.000 pacientes de forma mensual. El espacio sanitario dispondrá de múltiples consultorios externos, equipamiento para estudios de diagnóstico y atención en diversas especialidades para cubrir la demanda regional.

¿Cuándo se inaugura el nuevo shopping?

Las tareas iniciales de infraestructura y remodelación en el complejo comercial arrancaron de manera formal durante el mes de junio . Actualmente, los equipos de ingeniería y construcción avanzan sobre las primeras etapas del desarrollo dentro de las distintas áreas asignadas del predio.

Según los plazos fijados por la empresa, la apertura del centro médico Swiss Medical está programada para el primer semestre de 2027. Por su parte, la inauguración general de todo el centro comercial ampliado está prevista para octubre de año que viene .

Para concretar la totalidad del desarrollo, la compañía Cencosud destinará una inversión privada que supera los 60 millones de dólares. Se trata de desembolso económico sumamente significativo dentro del sector del real estate y del comercio minorista en la Argentina.

El avance del proyecto generará un fuerte impacto en el mercado laboral con la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo. Esta cifra global abarca tanto a los trabajadores contratados durante las tareas de construcción como al personal requerido para la operación comercial posterior.