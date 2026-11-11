El SMN anticipa un período prolongado de inestabilidad con precipitaciones, tormentas eléctricas y elevadas marcas térmicas.

Un frente de mal tiempo se instalará en el noroeste argentino a partir de este miércoles 11 de noviembre. Según los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia de Jujuy atravesará una seguidilla de jornadas inestables caracterizadas por el desarrollo de lluvias, tormentas eléctricas intermitentes y valores térmicos calurosos que se mantendrán vigentes hasta el domingo 15.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre

El cambio en las condiciones meteorológicas se consolidará a mitad de semana en la capital jujeña y sus zonas aledañas. Durante la jornada del miércoles 11, se registrará una temperatura mínima de 20° C y una máxima que alcanzará los 29° C.

Si bien las primeras horas del día contarán con escasa probabilidad de agua, hacia la tarde y la noche las chances de precipitaciones aumentarán a un rango de entre 10 y 40%, acompañadas por el desarrollo de tormentas eléctricas .

Para el jueves 12, el termómetro se encontrará entre los 17° C de mínima y los 30° C de máxima en toda la región. Las condiciones climáticas empeorarán de forma marcada durante la tarde y la noche, momento en que la probabilidad de tormentas fuertes con actividad eléctrica alcanzará un pico de entre el 40 y el 70% , registrándose además vientos sostenidos del sector sudoeste y norte con velocidades de hasta 22 km/h.

Según el SMN, Jujuy atravesará una seguidilla de jornadas inestables caracterizadas por el desarrollo de lluvias, tormentas eléctricas intermitentes y valores térmicos calurosos. SMN

Cómo seguirá el clima durante el viernes y el fin de semana en Jujuy

El panorama de inestabilidad no dará tregua durante el cierre de la semana, manteniendo la presencia constante de precipitaciones y un ambiente caluroso.

El viernes 13 se anticipa con una mínima de 19° C y una máxima de 31° C, presentando probabilidades de lluvia de hasta el 40% focalizadas principalmente durante la tarde y la noche.

La jornada del sábado 14 continuará calurosa con marcas térmicas que irán desde los 20° C hasta los 30° C, acompañadas por precipitaciones y descargas eléctricas a lo largo de todo el día.

Finalmente, el domingo 15 cerrará el ciclo de inestabilidad con lluvias matutinas que irán disminuyendo progresivamente hacia la noche, registrando temperaturas de entre 20° C y 28° C.

Cómo estará el clima en CABA durante el resto de la semana

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el escenario meteorológico mostrará un comportamiento diferente, con una inestabilidad acotada al inicio y condiciones francamente estables durante los días siguientes.

Durante el miércoles 11 se registrará una mínima de 19° C y una máxima de 26° C, con probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas de entre el 10 y el 40% durante la mañana y la tarde, mejorando completamente hacia la noche con cielo nublado.

Para el jueves 12, el cielo se presentará de despejado a algo nublado con un marcado ascenso térmico que llevará la mínima a 21° C y la máxima a 30° C, registrando ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la noche.

Por su parte, el viernes 13 continuará con tiempo estable, sin probabilidades de lluvias y temperaturas agradables que oscilarán entre los 20° C de mínima y los 28° C de máxima.