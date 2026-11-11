León XIV se emocionó con los testimonios de los presos de la cárcel de Devoto.

En la última jornada de su visita a la Argentina, el papa León XIV visitó temprano el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y, más tarde, celebrará una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Al iniciar la ceremonia, tres internos del penal brindaron su testimonio al Pontífice, que se conmovió al escuchar las palabras.

“Siempre hay una salida y Dios escucha”

Cristian, de 29 años, fue el primero en hablar. Está detenido en la cárcel de Devoto y compartió un mensaje de arrepentimiento. Contó que las adicciones lo alejaron de su familia. “Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé. Los pongo en manos de Dios para que salve sus corazones de cualquier herida que haya causado”, expresó.

“Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba. Recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo”, sostuvo. “Ya en el penal, me acerqué a la capilla. Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con él ”, expresó.

Cristian compartió cómo la fe cambió su vida. Foto: captura de pantalla.

“Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé. Estoy próximo a recuperar la libertad. Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa”, agregó en su testimonio.

“Quiero dejar un mensaje a quienes hoy están atrapados en las adicciones y sienten que lo han perdido todo: siempre hay una salida y Dios escucha”, cerró.

“La droga es una verdadera pandemia”

Maximiliano, interno de 32 años, le contó al Papa León XIV que por “muchos años lo cotidiano eran las drogas y el alcohol, vivía de noche”. Además, relató: “me alejé de mi familia y me arrepiento profundamente de haber perdido tiempo con mis hijas, que ya no vuelve”.

“Con mi detención encontré mi libertad interior. Ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad que tanto necesitaba”, destacó. “En el penal comencé a asistir a la capilla y me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús . Quiero dejar atrás todo lo malo, construir una vida de bien, con un trabajo digno y un hogar verdadero. Quiero mostrarle a Dios y mis hijas que su papa puede cambiar”, expresó.

En la misma línea, manifestó su “profunda necesidad de pedir perdón a mi familia y a las personas que les hice daño. La droga es una verdadera pandemia. Se puede salir, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida, pidan ayuda”.

Reynaldo emocionó a León XIV con su palabra de fe. Foto: captura de pantalla.

“Ese abrazo de perdón”

Reynaldo, de 44 años, en tanto, se dirigió a León XIV conmovido. “Soy papá de cuatro hijos hermosos a los que amo mucho. Me gustaría en primer lugar agradecer la oportunidad y el privilegio de haber sido invitado y también poder celebrar su presencia entre nosotros. Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, porque si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada, el escenario en donde Jesús, nuestro Señor y amigo, me propuso una nueva oportunidad, una nueva vida”, dijo.

“No voy a ahondar en mi pasado , quiero hablar de algo que considero aún mayor, que es de un abrazo y del presente. Abrazo que otorga paz para sanar el alma y el presente que acontece cuando elegimos depositar nuestra fe en Jesús”, expresó.

León XIV en la cárcel de Devoto antes de su última misa en Argentina. Foto: Captura de pantalla.

“Hoy, cada día que comienza, llevo presente lo que fue volver a los brazos de Jesús. Ese abrazo sincero, ese abrazo de perdón, ese abrazo de padre que ama a su hijo. Abrazo que depositó en mí una nueva esperanza y una gran certeza”, agregó.

Y dejó un mensaje: “Por eso, en este día, quiero contarles una buena noticia: una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos”.