La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este jueves la prohibición de un reconocido producto que funciona como relajante muscular, entre otras utilidades. Se trata del “Dysport 500 IPSEN, que se vende bajo receta para tratamientos estéticos y cuadros neuromusculares .

Además, el organismo también dispuso la prohibición de productos de cannabis, de toxina botulínica y alcohol etílico. Lo hizo a través de cuatro medidas publicadas en el Boletín Oficial.

La ANMAT prohibió la venta de este medicamento para “cuadros neuromusculares”

Con la disposición, la N° 7207/2026, el organismo vetó el uso, la venta y la distribución del producto “Dysport 500 IPSEN, lote P081932, con vencimiento en junio de 2029”. Se trata de un medicamento que se vende bajo receta para tratamientos estéticos y cuadros neuromusculares.

Dysport contiene toxina botulínica tipo A y forma parte de los medicamentos alcanzados por obligaciones específicas de trazabilidad. Por esto, la ANMAT advirtió que, al tratarse de un producto falsificado, no pueden garantizarse su calidad, seguridad, eficacia ni formulación. Además, el expediente será remitido al área de asuntos judiciales para evaluar una ampliación de la denuncia penal ya presentada.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Archivo

La denuncia la hizo Galderma Argentina S.A., titular del certificado del producto, que compró una unidad ofrecida de manera irregular y concluyó que era una falsificación.

Tras haber inspeccionado el producto, la firma detectó que el estuche estaba rotulado solo en inglés , no tenía su logotipo, carecía de información de trazabilidad y exhibía un número de lote que no correspondía a una fabricación válida para el mercado argentino ni para otros países.

Prohibieron un aceite de cannabis, un alcohol etílico y un medicamento neurológico

El aceite de cannabis

También en una publicación este jueves, en la Disposición N° 7206/2026, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización -incluso mediante plataformas electrónicas- y la distribución de los productos identificados como “Canna Oil”, promocionados para uso en medicina humana.

La investigación comenzó a partir de una denuncia sobre un folleto publicitario que atribuía al aceite de cannabis presuntos efectos para dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, epilepsia, VIH, alzhéimer, párkinson y autismo, entre otras afecciones.

Prohibieron la comercialización de un aceite de cannabis.

Aunque la ANMAT señaló que estos productos podrían encuadrarse como derivados vegetales de cannabis destinados a la medicina humana, advirtió que se desconocen su composición, sus condiciones de elaboración y sus canales de dispensación.

Prohibieron un alcohol etílico

Por otro lado, la Disposición N° 7249/2026 prohibió la comercialización y ordenó el retiro del mercado de todos los lotes del producto “Fresh & Clean. Alcohol Etílico. Exclusivo Uso Profesional. Categoría Desinfectante”, elaborado por FANC S.A.

El caso surgió de una consulta sobre la legitimidad del producto, que se presentaba como un agente sanitizante con alcohol etílico de graduación 96°. El organismo informó que no cuenta con registro y que, por sus características, corresponde a uno “de uso sanitario”, por lo que no podía ser comercializado bajo la categoría de desinfectante domisanitario.

LA ANMAT prohibió un alcohol etílico. Gemini IA.

La decisión de ANMAT para los monosialogangliósidos

Además, la Disposición N° 7250/2026 vedó en todo el país el uso y la venta de todas las especialidades medicinales que contengan monosialogangliósidos (GM1) como principio activo. También ordenó cancelar sus autorizaciones de comercialización y su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Se trata de un gangliósido compuesto por extractos de tejidos nerviosos animales, habitualmente de origen porcino o bovino. De acuerdo con el organismo, se empleaban como neurotróficos y neuroprotectores en neuropatías periféricas, accidentes cerebrovasculares y traumatismos de médula espinal.

El área técnica concluyó que la relación entre riesgos y beneficios resulta desfavorable. Por este motivo, se estableció que los laboratorios alcanzados deberán retirar las unidades del mercado en un plazo de 90 días corridos.