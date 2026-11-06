SH!, la bebida energizante que tiene al campeón del mundo Rodrigo De Paul como socio estratégico, inició una nueva etapa de crecimiento. Tras comenzar su operación con producción en Italia, la startup trasladó el 100% de su elaboración a la Argentina y pasó a trabajar con dos fabricantes ubicados en Buenos Aires y Mendoza.

Los emprendedores compiten dentro de una categoría que hoy mueve unos u$s 400 millones anuales en la Argentina y vende cerca de 5 millones de litros por mes.

Para hacerse un lugar en ese negocio, los fundadores sumaron al número 7 de la Selección argentina como socio estratégico.

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