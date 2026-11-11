Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social comenzará a pagar los haberes a jubilados y pensionados este miércoles 11 de noviembre. Los montos tendrán un aumento del 1,93%, establecido a través de la fórmula de movilidad por inflación, y quienes perciben la mínima, tendrán el bono extra de $ 70.000.

¿Quiénes son los jubilados y pensionados que cobran este miércoles?

Conforme al calendario de pagos fijado por ANSES, los jubilados y pensionados que primero recibirán sus haberes son aquellos que no superan el haber mínimo. Durante este miércoles 11 de noviembre se emitirán los pagos para los beneficiarios cuya terminación del DNI es 0.

Una pareja de jubilados habla por teléfono y mira la computadora. Magnific

Por su parte, el cronograma se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre para quienes se encuentran en el mismo umbral. En tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los pagos a quienes superan la mínima se entregarán entre el martes 24 y lunes 30 del mes.

Cómo quedó el calendario de pagos a jubilados y pensionados

El cronograma de pagos completo para jubilados y pensionados, establecido por ANSES, se fijó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el aumento confirmado del 1,93%, la jubilación mínima ascendió a $ 444.158,46. Con el bono extra de $ 70.000, el haber quedó ubicado en $ 514.158,46. Por su parte, quienes cobran haberes superiores reciben un bono proporcional, siempre que corresponda, hasta completar el tope fijado.

Asimismo, la jubilación máxima para el mes de noviembre se fijó en $ 2.988.765,82.