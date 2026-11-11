El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por tormentas fuertes y lluvias intensas que alcanza a varias provincias de la Argentina. El comunicado advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos intensos en distintas regiones del país.

Una de las provincias afectadas es Formosa, donde se espera una mejora recién para el viernes. El aviso fue publicado este miércoles 11 de noviembre a las 08:06 y tiene una vigencia de tres horas.

Alerta por tormentas fuertes: cuáles son las provincias afectadas

El aviso del SMN comprende a distintas regiones del norte y centro del país. En Formosa, el área alcanzada incluye al departamento Patiño y a las localidades de Formosa, Clorinda, Pirané, Las Lomitas e Ingeniero Guillermo N. Juárez.

Para estas zonas se prevén tormentas con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, ráfagas de viento, posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Tormentas en Formosa SMN

Además, el organismo meteorológico incluyó otras provincias dentro de las zonas que podrían registrar tormentas y lluvias intensas:

Chaco.

Misiones.

Corrientes.

Entre Ríos.

Buenos Aires.

Este de Santa Fe.

De esta manera, el fenómeno meteorológico alcanza a distintas jurisdicciones y podría generar complicaciones en las actividades cotidianas, especialmente en los sectores donde se registren precipitaciones de mayor intensidad.

Alerta del SMN SMN

Cuándo mejora el tiempo en Formosa

De acuerdo con la información difundida, las condiciones meteorológicas en Formosa no mejorarían de inmediato. Según las previsiones, habrá que esperar hasta el viernes para que comience a registrarse una mejora en el tiempo.

Mientras tanto, las localidades comprendidas en el aviso deberán permanecer atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las nuevas actualizaciones que pueda publicar el organismo.

La situación requiere especial atención ante la posibilidad de que las tormentas estén acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, lo que puede ocasionar anegamientos temporarios y dificultades para circular.

Qué recomienda el SMN ante tormentas fuertes

Ante la presencia de tormentas fuertes y lluvias intensas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a estos fenómenos.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Evitar salir de casa si no es necesario.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Buscar refugio en construcciones cerradas y mantenerse lejos de árboles, postes de electricidad y cables.

Seguir las indicaciones de las autoridades y consultar las actualizaciones oficiales del SMN.

El organismo recuerda la importancia de mantenerse informado durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos, ya que los avisos pueden actualizarse o modificarse según la evolución de las condiciones atmosféricas.