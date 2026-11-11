El papa León XIV saluda a feligreses a su llegada a un encuentro con jóvenes este martes, en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Nehuen Rovediello

En esta noticia Babilonia, el horno y una lista pensada para los chicos

El papa León XIV cerró su tercer día en la Argentina con una vigilia en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde les habló a los jóvenes y, sobre todo, a quienes sienten que no tienen lugar en la Iglesia. Según el texto oficial de la Sala de Prensa de la Santa Sede, ordenó el mensaje a partir de una palabra que su antecesor había hecho famosa.

La actividad fue la última del martes, después de la misa en Córdoba y del regreso a Buenos Aires. León XIV recordó que, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa de 2023, Francisco había pronunciado unas palabras “que recorrieron el mundo”: “Todos, todos, todos”. Dijo que quería inspirarse en ellas para hablar de lo que significa “vivir como discípulos de Jesús” y las desdobló en tres: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

El primer tramo fue el más directo. “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa", les dijo a quienes se alejaron o fueron heridos. Y agregó que no hace falta “fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarse”. Para los que creen que ya es tarde, evoco el caso de Guadalupe, a quien una pregunta le cambió la vida: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”. También pidió a las comunidades que tengan “siempre abiertas sus puertas”.

Babilonia, el horno y una lista pensada para los chicos

Para el segundo “todos”, el Papa recurrió al relato bíblico de los tres jóvenes arrojados al horno por el rey Nabucodonosor. Contó que el rey vio a cuatro hombres “caminando libremente entre las llamas” y concluyó: “Los había condenado al fuego, pero Dios no los abandonó”. Del episodio rescató la oración de Azarías, que reconoce su necesidad de misericordia, y la llevó al presente: “Todos conocemos la distancia que, a veces, existe entre el bien que deseamos y nuestras decisiones. Y todos necesitamos convertirnos”. Los invitó a rezar, leer el Evangelio y acercarse a la Eucaristía y a la Reconciliación.

El pasaje más pensado para el público joven llegó cuando recordó que los tres jóvenes cantaron desde el horno e invitaron a toda la creación a alabar a Dios. “Me gusta pensar que aquel cántico continúa y que cada generación puede añadirle su voz”, dijo, y propuso su propia versión: “Arte y cultura, bendecid al Señor. Juegos y deportes, bendecid al Señor. Ciencia y tecnología, bendecid al Señor. Redes y pantallas, bendecid al Señor. Música y fútbol, bendecid al Señor”.

“¡A ser santos!" y una misión para el regreso

El tercer «todos» fue el más exigente. “Quien ha encontrado a Cristo está llamado a vivir como Él. Y a eso quisiera invitarlos esta noche: ¡a ser santos!“, planteó, aclarando que los santos “también conocieron sus debilidades”. Para explicar ese “cómo”, evocó a Jesús lavando los pies de sus discípulos y lo bajó a lo cotidiano: compartir el pan con quien pasa hambre, abrir las puertas al que no tiene hogar y visitar a los enfermos. “Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, pidió.

El cierre retomó el lema del encuentro. Después del “¡Bienvenidos todos!" inicial, les confió “la segunda parte”: “¡Vayan y anuncien!”. Les pidió llegar “a cada rincón y periferia” para que quienes se sienten lejos de Dios descubran “que Cristo los está buscando”. Anunció además que bendeciría una cruz que recorrerá las comunidades de los jóvenes y encomendó a todos a Nuestra Señora de Luján, destino de su visita este miércoles 11 de noviembre de 2026, antes de partir hacia Lima, Perú.