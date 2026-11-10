El papa León XIV participó de un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín

Continúa este martes la histórica visita de León XIV a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Tras encabezar una misa multitudinaria ante 2,5 millones de personas en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el Papa partirá este martes, a las 7.30, rumbo a Córdoba, adonde llegará a las 9.

A las 10 celebrará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, y a las 15.15 se reunirá con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde emprenderá el regreso y llegará a Buenos Aires a las 18.10. La jornada cerrará a las 20.15 con una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

La de León XIV es la primera visita de un papa en 39 años. La última fue la de Juan Pablo II en abril de 1987, y Francisco, el primer pontífice argentino, nunca regresó durante su pontificado.

El recorrido incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde habrá otra misa frente a la basílica de la patrona del país. La gira continuará luego en Perú.

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El avión despegó y León XIV ya viaja a Córdoba A las 07:42 de este martes, el avión de Aerolíneas Argentinas despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a la ciudad de Córdoba, donde cumplirá su tercera jornada en la Argentina. Está previsto que aterrice cerca de las 9:00.

Familiares de víctimas piden reunirse con León XIV antes de su visita a Devoto Familiares de víctimas de hechos de inseguridad reiteraron su pedido para mantener un encuentro con León XIV, quien este miércoles visitará a los últimos presos alojados en la cárcel de Villa Devoto. A través de distintos testimonios, reclamaron que el gesto de misericordia de la Iglesia también alcance a quienes perdieron a sus seres queridos. “Queremos memoria, justicia y dignidad”, expresaron algunos de los familiares, que cuestionaron que la visita del Pontífice al penal no contemple un encuentro con víctimas. Entre ellos, la madre de Uma Aguilera, la nena asesinada en 2024 durante un intento de robo, pidió que el Papa rece por las víctimas y sus familias, mientras otros allegados reclamaron ser escuchados y recibir un gesto de acompañamiento.

El Papa ya está rumbo a Aeroparque León XIV salió desde la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires rumbo a Aeroparque, donde abordará un avión de Aerolíneas Argentinas, que lo trasladará hasta Córdoba. Allí lo esperan cientos de miles de fieles que ya están en el predio en el que celebrará la segunda misa en suelo argentino.

El intendente de Córdoba confirmó cómo será el operativo para recibir a León XIV El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, aguardaba la llegada de León XIV en la Dirección Provincial de Aeronáutica, desde donde se trasladará junto al gobernador Martín Llaryora y el cardenal Ángel Rossi para recibir al Papa. Passerini destacó el operativo coordinado entre la Arquidiócesis, la Provincia, la Municipalidad y las fuerzas federales. Según explicó, el Pontífice viajará por tierra hasta FAdeA, mientras que él y Llaryora llegarán en helicóptero al predio. Además, llevará como obsequios un cáliz, un mate con el escudo de Córdoba y una bombilla con la bandera provincial. La colectividad peruana preparó un pañuelo para el Papa y Rossi le entregará una réplica de la Manzana Jesuítica tallada en madera reciclada.

Hay movimiento en la Nunciatura Se espera que en pocos minutos parta León XIV desde la Nunciatura hasta Aeroparque para abordar el vuelo hacia Córdoba.

Multitudinaria vigilia en Córdoba a la espera de León XIV El gobierno provincial decidió habilitar el ingreso desde la noche del lunes ante la masiva cantidad de personas que se habían acercado al predio en donde se celebrará la misa este martes a las 10. Se estima que ya entraron 200.000 fieles al predio. Miles de fieles participaron de una vigilia en Córdoba. Foto: captura de video.