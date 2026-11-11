El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 11 de noviembre en sectores de Corrientes y Entre Ríos.

El organismo advirtió sobre condiciones meteorológicas adversas, que pueden cambiar a lo largo de la jornada, y recomienda seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas este miércoles 11

Según el pronóstico del SMN, la advertencia alcanza a sectores de Corrientes y Entre Ríos, donde se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes según la localidad.

En Corrientes, el área bajo alerta podría registrar fenómenos durante la mañana y la tarde. En Entre Ríos, la advertencia comprende principalmente sectores del norte provincial, con condiciones de inestabilidad previstas para la mañana.

11 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-50 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica ​🌬️ Viento 🟨 40-80 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/zp64Dgfiv5 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 11, 2026

La alerta amarilla para este miércoles incluye los siguientes fenómenos:

Lluvias intensas: precipitaciones abundantes en períodos cortos.

Acumulados de 20 a 50 mm: los registros podrían superar esos valores en algunas localidades.

Caída ocasional de granizo: episodios aislados de granizo.

Actividad eléctrica frecuente: se esperan tormentas acompañadas de descargas eléctricas.

Ráfagas intensas: el viento podría alcanzar velocidades capaces de generar inconvenientes.

Qué significa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por tormentas este 11 de noviembre en Corrientes y Entre Ríos. Servicio Meteorológico Nacional.

Según el organismo, la alerta amarilla contempla “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las condiciones pueden cambiar según la localidad y el avance de las condiciones durante la jornada, por eso se recomienda seguir las recomendaciones del organismo y revisar los posibles cambios del pronóstico.

Las recomendaciones del SMN ante tormentas de alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos durante el avance de los fenómenos: