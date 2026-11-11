Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con fallas en cubiertas, iluminación o espejos retrovisores.

Según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley 24.449 de Tránsito, manejar con el auto en mal estado puede costarle una multa al conductor y puntos en el registro.

El control no se limita a la VTV, también alcanza a los dispositivos mínimos de seguridad como lo son las cubiertas, la iluminación o los espejos retrovisores .

Qué dice el artículo 18 y cuánto se paga

La norma sanciona a quien circule sin las condiciones y dispositivos mínimos de seguridad.

Entre ellos:

Frenos, dirección y suspensión.

Cubiertas , peso y dimensión.

Iluminación y espejos retrovisores.

Bocina , paragolpes, correajes de seguridad y apoyacabezas.

Vidrios de seguridad, con transmitancia del 75% en el parabrisas y del 70% en el resto.

La sanción es una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF), más la resta de 4 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Según el Decreto 779/95, multarán a los vehículos que circulen con fallas en cubiertas, iluminación o espejos retrovisores. Shutterstock

Se debe tener en cuenta que la licencia arranca con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado. La UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje y su valor cambia según la jurisdicción.

Cubiertas, luces y espejos: qué se controla en cada caso

Si bien el artículo 18 los agrupa, el decreto fija reglas puntuales para cada elemento. En este sentido, conviene conocerlas antes de salir a la ruta.

Cubiertas: el artículo 78 exige una profundidad mínima de canales de 1,6 mm en autos, 1 mm en motos y 0,5 mm en ciclomotores. También sanciona las cubiertas con fallas.

Iluminación: el artículo 66 castiga el incumplimiento de las reglas de uso de luces, con la misma escala de 100 a 300 UF y 4 puntos .

Espejos retrovisores: el Anexo E del decreto fija los requisitos técnicos que deben cumplir.

Un chequeo rápido antes de salir alcanza para detectar la mayoría de los problemas:

Mirar el dibujo de las cubiertas y buscar cortes o deformaciones.

Probar luces bajas, de freno, de giro y balizas , con ayuda de otra persona o contra una pared.

Ajustar los espejos y fijarse que no tengan rajaduras ni estén flojos.

En este contexto, un operativo de rutina puede detectar cualquiera de estas fallas.

Es importante remarcar que el artículo 120 del Anexo 2 permite que las jurisdicciones adheridas varíen los mínimos y máximos de UF , por lo que el monto final depende de dónde te multen.

En conclusión, el Decreto 779/95 obliga a todos los conductores a revisar cubiertas, luces y espejos con regularidad. Una tarea que cuesta poco tiempo y evita una multa de miles de pesos.