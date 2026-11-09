Las lluvias podrían provocar inundaciones en sectores del noroeste de Estados Unidos durante la semana.

Una nueva tormenta llegará hacia el final del lunes 9 de noviembre y continuará el martes 10, principalmente sobre Washington y Columbia Británica, Canadá.

Según AccuWeather, habrá varios episodios durante la semana, con pausas entre ellos.

Qué zonas recibirán las precipitaciones más importantes

Hasta el sábado 14, sectores del oeste de Washington y la costa de Columbia Británica podrían superar los 305 milímetros acumulados.

En algunos puntos, los chaparrones más intensos podrían descargar entre 25 y 51 milímetros por hora, que podrían superar la capacidad de los drenajes, especialmente donde haya hojas obstruyéndolos.

Por qué aumentará el peligro con cada tormenta

El suelo saturado favorecerá el escurrimiento y las crecidas de arroyos y ríos. También aumentará el riesgo de deslizamientos, particularmente en terrenos afectados por incendios.

La tormenta posiblemente más fuerte llegaría a la isla de Vancouver Island el miércoles 11. Después, las precipitaciones podrían extenderse hacia Oregón y el norte de California.

Los fuertes vientos podrían causar cortes de electricidad y dificultar la circulación en el noroeste del país. Shutterstock

Qué problemas podrían enfrentar los conductores

Los vientos podrían causar cortes eléctricos y complicar la circulación de camiones y casas rodantes.

Las mayores nevadas se concentrarían en las montañas de Columbia Británica. En las Cascade y Olympic de Washington, quedarían generalmente limitadas a las mayores elevaciones.