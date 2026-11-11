Alerta amarilla por fuertes vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el aviso, se esperan vientos sostenidas de entre 40 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El fenómeno podría generar complicaciones en distintas localidades. Además, el pronóstico anticipa diferencias en las condiciones del tiempo entre ambas provincias, con temperaturas frescas y algunas precipitaciones en el extremo sur.

Alerta amarilla por fuertes vientos: cuáles son las zonas afectadas

El aviso meteorológico alcanza a sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan vientos intensos durante la jornada.

De acuerdo con el reporte del organismo, las velocidades del viento oscilarán entre los 40 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

Alerta del SMN SMN

Cómo estará el clima en Santa Cruz este miércoles 11 de noviembre

En Río Gallegos, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 14 °C. Durante la jornada no se esperan lluvias, aunque las condiciones estarán acompañadas por los fuertes vientos incluidos en el aviso meteorológico.

Cómo estará el clima en Tierra del Fuego este miércoles 11 de noviembre

En Ushuaia, las temperaturas se ubicarán entre los 5 °C de mínima y los 8 °C de máxima. A diferencia de Río Gallegos, se esperan chaparrones durante la mañana y lluvias aisladas hacia la noche.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

En el caso de los fuertes vientos, estas condiciones pueden dificultar la circulación, especialmente en rutas y caminos expuestos, además de provocar la caída de ramas, árboles u otros objetos que no estén asegurados.