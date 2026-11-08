Lo que comenzó como una apuesta por introducir un formato de entretenimiento poco conocido en la Argentina terminó convirtiéndose en un negocio con proyección regional.

VR Arena nació en noviembre de 2024 con una propuesta basada en videojuegos de realidad virtual en los que los participantes pueden desplazarse libremente por espacios físicos, interactuar entre sí y compartir aventuras dentro de mundos digitales. Ahora, bajo el nombre de VR Parque, la compañía busca acelerar su crecimiento mediante un modelo de franquicias.

La empresa, que ya opera en Argentina y Brasil, apunta a sumar socios e inversores para llevar el concepto a otras ciudades del país y de Latinoamérica. Para eso, ofrece paquetes de franquicia desde u$s 50.000, aunque la inversión total estimada para poner en marcha un parque comienza en aproximadamente u$s 120.000, según el formato y las características del proyecto.

“Nuestro objetivo para 2027 es expandir el modelo de franquicias a distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, ofreciendo formatos flexibles que se adapten a diferentes mercados y perfiles de inversores”, dice Ilnur Mukhtov, cofundador de VR Parque.

El cambio de nombre de VR Arena a VR Parque acompaña una ampliación del negocio. La propuesta dejó de estar concentrada exclusivamente en la realidad virtual para convertirse en un espacio de entretenimiento tecnológico que combina distintas experiencias y apunta a públicos diversos: familias, grupos de amigos, empresas y organizadores de eventos.

VR Parque abrió su sistema de franquicias y crece gracias a los festejos de cumpleaños. VR Parque

Los cumpleaños infantiles, un motor del negocio

Uno de los hallazgos comerciales de la compañía fue la demanda de festejos infantiles. En lugar de competir solamente con las salas de videojuegos tradicionales o los espacios de juegos convencionales, VR Parque encontró en los cumpleaños una oportunidad para atraer nuevos clientes y generar visitas recurrentes.

En sus jornadas de mayor actividad, una sede puede organizar hasta cinco festejos en un día, con grupos de 15, 20 o más participantes. Los chicos utilizan visores de realidad virtual para ingresar en escenarios digitales donde pueden caminar, competir en equipos, enfrentarse a zombis y compartir partidas con sus amigos.

“Un chico que asiste al festejo de un amigo descubre la experiencia y después quiere celebrar su propio cumpleaños en el mismo lugar. Así, el boca en boca se convierte en una herramienta de crecimiento. Y los chicos son nuestros mejores embajadores: vienen a un cumpleaños y después quieren volver con sus propios amigos”, explica Nina Gilmizyanova, cofundadora de VR Parque Argentina.

Ese fenómeno también se refleja en los números que comparte la empresa. Desde su lanzamiento, la marca recibió a más de 35.000 jugadores y organizó más de 2.000 cumpleaños. Según confían desde VR Parque, la sede de Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, llegó a registrar una facturación cercana a los u$s 90.000 en un solo mes.

Durante el primer semestre de 2026, ese establecimiento promedió aproximadamente u$s 48.000 mensuales, con un margen neto cercano al 22%. Además, según los datos internos de la compañía, alcanzó resultados operativos positivos desde su tercer mes de funcionamiento.

VR Parque se expande también a Brasil y Uruguay. VR Parque

Expansión: de Buenos Aires a Brasil y Uruguay

La expansión ya comenzó. Durante 2026, VR Parque abrió una sede en Florianópolis, Brasil, y sumó un nuevo espacio en Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. El siguiente paso será Uruguay, donde la compañía prevé inaugurar un establecimiento en febrero de 2027.

Uno de sus principales modelos de referencia es el parque de Abasto, que ocupa aproximadamente 900 metros cuadrados e integra dos arenas de realidad virtual con diferentes sectores de entretenimiento. La idea es trasladar esa experiencia a otros mercados mediante formatos que puedan adaptarse a la disponibilidad de espacio y a las características de cada ciudad.

El esquema de franquicias, además, no se limita a autorizar el uso de una marca. La propuesta incluye tecnología, equipamiento, videojuegos, diseño del espacio, plataformas digitales, capacitación, marketing y acompañamiento operativo. De esta manera, la compañía busca ofrecer un modelo de negocio con buena parte de la infraestructura y el conocimiento necesarios para poner en marcha un parque.

Con el nuevo modelo, VR Parque busca aprovechar una tendencia que combina entretenimiento digital y experiencias presenciales. En lugar de jugar individualmente frente a una pantalla, los visitantes participan de aventuras compartidas en las que deben moverse, comunicarse y colaborar dentro de un mismo entorno virtual. El desafío de la próxima etapa será replicar ese formato en nuevos mercados y convertir el interés del público en una red de franquicias.

VR Parque abrió su sistema de franquicias con inversiones desde u$s 50.000. VR Parque

Qué incluye la franquicia y cuánto cuesta abrir un parque

El modelo de franquicias contempla distintas escalas de inversión. La propuesta inicial parte de u$s 50.000 por el paquete correspondiente a una arena, sin equipamiento y sin IVA. En cambio, la inversión total estimada para abrir un parque comienza en u$s 120.000. La compañía aclara que ambos importes no deben sumarse, ya que el paquete de franquicia está incluido dentro del presupuesto total. El monto definitivo depende, entre otras cuestiones, del estado y las condiciones del local elegido.

Los franquiciados reciben un sitio web propio, un sistema integrado de reservas y pagos, herramientas para administrar el negocio y controlar sus finanzas, diseño personalizado del espacio y acceso a una biblioteca de videojuegos con actualizaciones periódicas. También contempla las licencias de los juegos durante el primer año, capacitación del personal, soporte técnico y un kit de marketing con materiales para promocionar la nueva sede.

En cuanto a las dimensiones, la compañía no establece una superficie mínima universal, sino que adapta el proyecto a cada ubicación. Como referencia, el establecimiento de Florianópolis funciona en 250 metros cuadrados, mientras que el de Abasto ocupa unos 900 metros cuadrados y cuenta con dos arenas. Los espacios pueden combinar una arena principal de movimiento libre con estaciones individuales de realidad virtual, simuladores, recepción, áreas de descanso y salones para cumpleaños y eventos.

Para dimensionar el potencial económico, VR Parque presenta el caso de Abasto, donde informa una facturación mensual de entre u$s 45.000 y u$s 90.000, según la temporada, y una ganancia operativa promedio de u$s 21.000. La empresa también señala que ese establecimiento recuperó la inversión en 21 meses.

Claro que son resultados correspondientes a una sede en funcionamiento y no una garantía de rentabilidad para futuros franquiciados: la demanda, los costos y las características de cada mercado pueden modificar los resultados.