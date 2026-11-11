El SMN emitió aviso por intensas precipitaciones continuas y temporales de viento con ráfagas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias fuertes para este miércoles 11 de noviembre en distintas regiones de México. De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de entre 50 y 75 milímetros en zonas de cinco estados.

Además, el organismo prevé rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintas entidades y temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en regiones del norte, occidente y sur del país.

El pronóstico también contempla lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿En qué estados se esperan las lluvias más fuertes este miércoles 11 de noviembre?

El SMN anticipa los mayores acumulados de precipitación, de 50 a 75 milímetros, en el suroeste de Tamaulipas, el centro de San Luis Potosí, el norte de Veracruz, el norte de Puebla y el noreste de Chiapas.

También se esperan lluvias de menor intensidad en otras entidades. El pronóstico contempla acumulados de entre 25 y 50 milímetros en el sur de Nuevo León, el sur de Guerrero, el suroeste de Michoacán, el norte de Querétaro y de Hidalgo, el sureste de Tabasco y el centro y sureste de Campeche.

¿Qué temperaturas y condiciones de viento pronostica la Conagua?

El pronóstico del organismo también señala temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. En tanto, se esperan valores de entre 30 y 35 °C en Baja California Sur, Morelos, el suroeste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN pronosticó lluvias fuertes, rachas de viento de hasta 60 km/h y temperaturas máximas de 40 °C en distintas regiones de México para este miércoles 11 de noviembre. Shutterstock

Para este miércoles, el SMN también prevé:

Lluvias de 5 a 25 milímetros en Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias de 0.1 a 5 milímetros en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala.

Rachas de viento de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

En el Valle de México, la previsión indica cielo medio nublado por la mañana, con bruma y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C y una mínima de 11 a 13 °C.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo .

También pueden ocasionar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y a las actualizaciones del pronóstico.