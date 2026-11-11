Los muffins de avena y manzana son una opción deliciosa y saludable para cualquier momento del día. Con su preparación sencilla y pocos ingredientes, ofrecen un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición. Ideales para quienes buscan alternativas prácticas y rápidas en la cocina, estos muffins no solo satisfacen el paladar, sino que también contribuyen a una alimentación más equilibrada. Probar esta receta es una inversión en bienestar y disfrute.

Cómo preparar muffins de avena y manzana saludables

Los muffins de avena y manzana son una opción deliciosa y saludable para cualquier momento del día. Con su preparación sencilla y pocos ingredientes, ofrecen un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición. Para lograr una textura ideal, es recomendable utilizar el Molde Tortera 1 Pieza Doble Capa Antiadherente 24 cm Cobre, que permite una cocción uniforme y evita que los muffins se peguen.

Para comenzar, se debe precalentar el horno a 180 °C. Mientras tanto, se procede a pelar y rallar las manzanas. En un bol, se mezclan las manzanas, los huevos, la miel y la canela, integrando bien los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, se agrega la avena, el polvo de hornear y la sal, combinando todos los elementos nuevamente.

Una vez que la masa está lista, se debe engrasar ligeramente el Molde Tortera 1 Pieza Doble Capa Antiadherente 24 cm Cobre para garantizar que los muffins se desmolden fácilmente. Se vierten porciones de la mezcla en el molde, llenando cada cavidad hasta dos tercios de su capacidad, para permitir que crezcan adecuadamente durante la cocción.

Ingredientes

1 taza de avena

2 manzanas medianas

2 huevos

1/2 taza de miel o edulcorante al gusto

1/2 cucharadita de canela

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

Foto: Hudson.

Consejos para optimizar la cocción y conservación

Los muffins deben hornearse durante unos 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Después de sacarlos del horno, se recomienda dejar enfriar en el molde por unos minutos antes de desmoldar completamente para evitar que se rompan.

La conservación de estos muffins es muy práctica. Se pueden almacenar en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 3 días. Si se desea alargar su vida útil, se puede optar por congelarlos. En este caso, es preferible envolver cada muffin individualmente en papel film y luego colocarlos en una bolsa de congelación. De esta forma, se pueden disfrutar durante varias semanas cuando se antoje un bocado saludable.

La versatilidad de esta receta permite experimentar con diferentes ingredientes. Se pueden agregar nueces, almendras, o incluso un toque de vainilla para realzar el sabor. Además, para quienes busquen un toque más indulgente, se puede incorporar chispas de chocolate oscuro, que complementan excelentemente con la dulzura de las manzanas.

Probar esta receta de muffins de avena y manzana es una inversión en bienestar y disfrute. Con su preparación sencilla y rápida, esta opción se convierte en un aliado perfecto para quienes buscan alternativas prácticas en la cocina, sin sacrificar el sabor ni la salud. Así, los muffins de avena y manzana se posicionan como una propuesta ideal para iniciar el día o como merienda saludable a cualquier hora.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.