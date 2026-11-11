La ciudad inteligente que se construye en Colonia del Sacramento, Uruguay, sumará una nueva inversión.

Después del anuncio de Praxis, el proyecto respaldado por un fondo de Sam Altman, CEO de OpenAI, una empresa europea invertirá u$s 45 millones en un desarrollo inmobiliario dentro del mismo predio.

WorkNomads, una tecnológica con sede en Bulgaria, eligió +Colonia, el emprendimiento del argentino Eduardo Bastitta, para instalar su primera sede en Sudamérica. Construirá un edificio de 18.000 metros cuadrados, con más de 200 habitaciones, oficinas y espacios comunes.

La construcción comenzará en 2027 y está previsto que los primeros residentes lleguen a fines de 2029.

El edificio forma parte de un proyecto que la empresa define como una “nación sin país”, una comunidad de profesionales de distintas nacionalidades que pueden trabajar y vivir en diferentes lugares del mundo.

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