Circular en moto sin que el conductor o alguno de los acompañantes utilice de manera correcta el casco reglamentario constituye una infracción directa a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Circular en moto sin que el conductor o alguno de los acompañantes utilice de manera correcta el casco reglamentario constituye una infracción directa a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Lejos de reducirse únicamente a una sanción económica en el momento de la constatación, el marco legal estipula consecuencias severas que incluyen la quita de puntos en el sistema de scoring y la posible inhabilitación de la licencia de conducir en casos de acumulación de faltas.

Qué establece la Ley 24.449 y cuándo se configura la infracción

El artículo 40, inciso j) de la normativa exige que tanto el conductor como sus acompañantes lleven puestos cascos normalizados obligatoriamente durante la circulación .

La reglamentación también estipula que, en caso de que el vehículo no cuente con parabrisas, el conductor debe utilizar anteojos de seguridad bajo las mismas penalidades.

La falta queda formalmente configurada cuando el conductor o el acompañante circulan sin casco, cuando los ocupantes llevan el casco puesto pero no se encuentra correctamente colocado y sujetado mediante su sistema de retención, o cuando se utilizan elementos que no cumplen con las condiciones de homologación y normas técnicas de seguridad exigidas.

La falta queda formalmente configurada cuando el conductor o el acompañante circulan sin casco. Imagen ilustrada con ChatGPT

Sanciones económicas, quita de puntos y el régimen de reincidencia

De acuerdo con el Decreto 242/2022, la falta está tipificada como grave en el artículo 77, inciso s), lo que desencadena un esquema rígido de penalizaciones:

Multas: las sanciones varían entre 150 y 500 unidades fijas (UF), dependiendo de la jurisdicción y la gravedad del caso.

Scoring: se aplica un descuento automático de cinco puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Por su parte, el artículo 82 de la ley regula la reincidencia cuando se comete una nueva falta dentro del plazo de dos años. En estos escenarios, el sistema prevé la inhabilitación temporal del registro:

Primera reincidencia: inhabilitación de hasta 9 meses a criterio del juez.

Segunda reincidencia: inhabilitación de hasta 12 meses a criterio del juez.

Tercera reincidencia: inhabilitación obligatoria de hasta 18 meses.

Reincidencias posteriores: el plazo estipulado se duplica de forma sucesiva.

Características y exigencias que debe cumplir el casco reglamentario

Más allá del cumplimiento punitivo de la norma, los organismos de seguridad vial enfatizan que el uso correcto del casco protector cumple un rol vital en la preservación de la vida humana.