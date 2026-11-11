La legislación prevé el pago de un monto extra cuando una empleada doméstica trabaja horas extra los domingos, feriados o sábados después de las 13hs.

Las empleadas domésticas cuentan con un beneficio laboral que puede representar un ingreso adicional en sus haberes. Por disposición de la Ley 26.844, quienes trabajan horas suplementarias los domingos, feriados o sábados después de las 13 deben cobrar un recargo del 100% sobre el salario habitual .

La normativa establece una diferencia entre las horas suplementarias realizadas durante los días comunes y aquellas que se trabajan durante los períodos destinados al descanso semanal.

De esta manera, el régimen de casas particulares garantiza una remuneración superior cuando se cumplen determinadas condiciones laborales.

Para determinar cuándo corresponde el adicional, se debe considerar la jornada laboral prevista en el artículo 14 de la ley, que establece un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales, con posibilidad de una distribución desigual que no supere las nueve horas ordinarias por día.

Empleadas domésticas: cuándo deben cobrar las horas extras con un recargo del 100%

El artículo 25 de la Ley 26.844, que establece el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, determina cuánto deben cobrar las trabajadoras cuando realizan horas suplementarias.

Según la normativa, el empleador debe abonar un recargo del 50% sobre el salario habitual cuando las horas extras se realizan durante días comunes.

Sin embargo, el porcentaje aumenta al 100% cuando las horas suplementarias corresponden a alguna de las siguientes jornadas:

Sábados después de las 13 horas.

Domingos.

Feriados.

Esto significa que las horas suplementarias realizadas durante esos períodos deben abonarse al doble del valor de la hora habitual, mientras que en los días comunes corresponde pagar un 50% adicional.

La disposición alcanza al personal comprendido en el régimen de casas particulares, independientemente de que trabaje con retiro o sin retiro.

Qué dice la Ley 26.844 sobre las horas extras de las empleadas domésticas

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La Ley 26.844 fue sancionada el 13 de marzo de 2013 y publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril del mismo año.

En su artículo 25, establece expresamente:

“El empleador deberá abonar al personal que prestare servicios en horas suplementarias un recargo del cincuenta por ciento (50%) calculado sobre el salario habitual si se tratare de días comunes y del ciento por ciento (100%) en días sábados después de las trece horas, en días domingo y feriados”.

De esta manera, la legislación reconoce un adicional obligatorio para las trabajadoras que realizan horas extras durante los períodos mencionados.

La disposición también determina que el cálculo debe realizarse sobre el salario habitual de la empleada, por lo que el valor de cada hora suplementaria dependerá de la remuneración que corresponda a su categoría y modalidad de contratación.

Qué otros derechos tienen las empleadas domésticas según la Ley 26.844

Más allá de los adicionales por horas extras, el régimen especial de casas particulares contempla otros derechos laborales para las trabajadoras del sector.

Entre ellos se encuentran: