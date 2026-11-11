Las precipitaciones continuarán durante la semana y podrían provocar crecidas de ríos y arroyos.

Las lluvias y los vientos fuertes continuarán este miércoles 11 de noviembre en sectores de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. El episodio también afecta a Columbia Británica, Canadá.

Según el pronóstico de AccuWeather, actualizado este miércoles, varias tormentas del Pacífico acompañadas de ríos atmosféricos mantendrán el riesgo de inundaciones durante la semana.

Qué zonas recibirán las lluvias más importantes

Hasta el sábado por la noche, se esperan entre 51 y 102 milímetros en gran parte de las zonas bajas del oeste de Columbia Británica, así como en las estribaciones occidentales y zonas elevadas de las Cascadas de Washington y la península Olímpica.

En las montañas costeras de Columbia Británica, la isla de Vancouver y la cordillera Olímpica podrían acumularse entre 102 y 203 milímetros, con máximos localizados de hasta 305. Estas cantidades corresponden al episodio completo, no únicamente al miércoles.

La combinación de precipitaciones y deshielo favorecerá crecidas rápidas de arroyos y ríos. La saturación de terrenos empinados también elevará el riesgo de deslizamientos.

Las lluvias intensas aumentarán el riesgo de inundaciones en sectores de Washington. Shutterstock

Cómo seguirá el episodio hacia el fin de semana

El organismo anticipa otra entrada de precipitaciones entre el viernes y el sábado por la noche. Durante el fin de semana, el sistema avanzará hacia el sureste y las temperaturas descenderán. La nieve podría llegar a la altura de los pasos montañosos de Columbia Británica y del norte de las Cascadas de Washington.