La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece sanciones para los conductores que no respeten las distancias de seguridad al circular por rutas, autopistas y semiautopistas.

Quienes manejen demasiado cerca del vehículo que tienen adelante pueden cometer una falta grave y, si reinciden dentro del período establecido por la normativa, podrían recibir una sanción que incluye la inhabilitación de la licencia de conducir.

La disposición está contemplada en los artículos 77 y 82 de la legislación vigente, que determinan qué conductas representan infracciones graves y cuáles son las consecuencias para quienes vuelven a cometerlas. La medida busca reforzar la seguridad vial y evitar maniobras que puedan provocar accidentes de tránsito.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre mantener distancia con el vehículo de adelante

El artículo 77, inciso ñ, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 considera una falta grave circular en rutas, autopistas y semiautopistas a una distancia menor que la prudente respecto del vehículo que circula adelante.

La normativa establece que esa separación debe adecuarse a la velocidad de marcha y a los parámetros previstos por la ley y su reglamentación.

Esto significa que los conductores no pueden circular pegados al paragolpes del automóvil precedente , ya que deben conservar un espacio suficiente para reaccionar ante una frenada inesperada, una maniobra imprevista o cualquier situación de emergencia.

El textual de la legislación prevé lo siguente:

ñ) La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo que lo precede menor a la prudente de acuerdo a la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la presente ley y su reglamentación; (Inciso incorporado por art. 33 de la Ley N° 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)

La distancia de seguridad es fundamental para evitar choques por alcance, especialmente en vías rápidas, donde los vehículos circulan a mayor velocidad y el tiempo disponible para reaccionar puede ser considerablemente menor.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por circular demasiado cerca de otro vehículo

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece sanciones para quienes circulen demasiado cerca del vehículo de adelante en rutas y autopistas. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

El artículo 48, inciso g), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe conducir a una distancia del vehículo precedente menor que la prudente, de acuerdo con la velocidad de marcha.

Esta conducta puede encuadrarse como falta grave en los términos del artículo 77, inciso a), cuando representa una infracción atentatoria contra la seguridad del tránsito.

Por su parte, el artículo 82 establece que existe reincidencia cuando un conductor comete una nueva infracción después de haber sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a dos años para las faltas graves y de un año para las leves.

La reincidencia se computa por separado para cada categoría de infracción. En el caso de las faltas graves, puede derivar en la inhabilitación de la licencia de conducir, según la cantidad de reincidencias y los criterios establecidos por la legislación.

Cuánto tiempo pueden suspender la licencia de conducir por reincidencia

El artículo 82 establece diferentes períodos de inhabilitación, que dependen de la cantidad de reincidencias registradas por el conductor.

La escala prevista por la Ley Nacional de Tránsito es la siguiente:

Primera reincidencia: hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses de inhabilitación, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente respecto del período anterior.

A su vez, la legislación contempla un incremento progresivo de las multas económicas para quienes vuelvan a cometer infracciones.

De esta manera, los conductores que acumulen antecedentes por faltas graves pueden enfrentar consecuencias cada vez más severas, que no se limitan únicamente al pago de una multa.