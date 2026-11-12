Este jueves, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la reducción de multas por incumplimientos formales en un 50% dispuesta en Inocencia Fiscal II (Ley 27.826). La novedad se publicó en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 5927/2026 de la entidad.

El beneficio aplica a Micro, pequeñas y medianas empresas con Certificado MiPyME, personas humanas y sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro y regirá para obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de este año y que se hayan cometido antes del 9 de octubre.

Cabe señalar que solo podrán acceder aquellos contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida .

Así, este 50% se suma al 25% de reducción permanente de las sanciones formales dispuesto por Inocencia Fiscal II, norma que modificó la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal para incluir -a través del artículo 49 bis- la reducción de estas multas.

De esta forma, según detalló el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, los contribuyentes que cumplan con los requisitos podrán acceder a una reducción conjunta del 62,5%. Esto se debe a que ambos porcentajes no se suman directamente, sino que se acumulan.

ARCA reglamentó la reducción del 50% de las multas por incumplimiento de obligaciones formales Composición/El Cronista

Tomando de ejemplo la multa de $ 10 millones que ARCA cobra por la falta de presentación en término de la declaración jurada del Libro de IVA Digital para una sociedad anónima, Domínguez ilustró: “Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce [la multa] a $ 7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, el artículo 17 de la Ley 27.826 [Inocencia Fiscal II] la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $ 3.750.000. La reducción total es del 62,5% ”.

Además de fijar el 18 de diciembre de 2026 como fecha límite para cumplir las condiciones de acceso al beneficio, la Resolución publicada este jueves define quiénes pueden acceder al régimen y las multas que afecta.

Según destaca Domínguez, incluso con la multa en discusión con ARCA, “el acogimiento al beneficio implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho (es decir, se acepta la multa por el monto reducido y no puede seguir discutiéndose), con asunción de costas y gastos causídicos”.

Reducción de multas a empresas: a cuáles aplica y las fechas clave para acceder

El régimen de reducción de multas formales aplica a las sanciones dispuestas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número agregados a continuación de estos de la Ley N° 11.683, la norma central del Procedimiento Fiscal argentino.

Se trata de multas por el incumplimiento de trámites formales como la presentación fuera de término de la declaración jurada del Libro de IVA Digital, balances en formato PDF u otras obligaciones similares.

El descuento regirá para obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026 y que se hayan cometido antes del 9 de octubre de este mismo año, cuando entró en vigencia Inocencia Fiscal II.

ARCA reglamentó la reducción del 50% de las multas por incumplimiento de obligaciones formales

Para acceder a la reducción del 50% de las multas de ARCA, los contribuyentes también deberán cumplir hasta el 18 de diciembre de este año con “los deberes formales omitidos que originaron las multas antes mencionadas”

Cabe señalar que, para acceder, las multas no deberían encontrarse firmes al 9 de octubre pasado o, de encontrarse firmes, no deberían haber sido canceladas. Además, la Resolución publicada este jueves aclara que se considerarán canceladas las multas adheridas a un régimen de facilidades de pago.

Siempre que, al 18 de diciembre, se haya cumplido con la obligación formal inicialmente omitida —“por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima que aún no fue presentado”, ilustra Domínguez—, la reducción del 50% se aplicará de forma automática, ya que esta opera de pleno derecho.

Finalmente, Domínguez también aclara que “la reducción no da lugar a la repetición (posibilidad de solicitar la devolución) de los importes pagados antes de la entrada en vigencia de la ley, el 9 de octubre de 2026″,

¿Qué pasa si la infracción está en discusión?

“En caso de que la infracción se encuentre en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además deberán realizar antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive una presentación mediante el servicio web ‘Presentaciones Digitales“, aclara ARCA.

Una vez ingresado, se debe seleccionar el “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826” , a fin de identificar la multa alcanzada, “indicando el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se hubiera determinado o aplicado la sanción, según corresponda, así como los demás datos que permitan individualizarla adecuadamente”, agrega la entidad.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes para gozar del beneficio?

Sebastián Domínguez aconseja a las MiPyMEs, personas humanas y sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que tengan en cuenta lo siguiente para verse beneficiados con el descuento: