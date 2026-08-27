Se aproxima el diluvio del año: fuertes tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones y granizo golpearán Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta para las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones de cara al sábado 29 y domingo 30 de agosto.

La llegada de una masa de aire inestable desatará tormentas de variada intensidad con probabilidades de precipitación que llegarán al 70% , ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos puntos de la región.

Cómo estará el clima en las provincias del NEA

Corrientes: inestabilidad durante todo el fin de semana y marcado descenso térmico

por la mañana con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% , alcanzando una máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C. El sábado 29 registrará tormentas , alcanzando una máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C.

Para el domingo 30 se mantendrán las precipitaciones aisladas durante todo el día, con vientos del sector sur de 13 a 22 km/h y una marcada caída en la temperatura, cuya máxima será de 21 °C y la mínima de 17 °C.

Formosa: sábado sofocante con tormentas y domingo más fresco

Durante el sábado 29 persistirán las tormentas eléctricas por la mañana e intensas lluvias aisladas hacia la tarde , conservando una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C.

Hacia el domingo 30, las precipitaciones continuarán durante toda la jornada, acompañadas por un descenso de la temperatura máxima a 21 °C y una mínima de 17 °C con vientos constantes del sector sur.

Se aproxima el diluvio del año: fuertes tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones y granizo golpearán Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones Fuente: Shutterstock Shutterstock

Chaco: lluvias persistentes y descenso paulatino de las marcas térmicas

tormentas eléctricas por la mañana y precipitaciones aisladas por la tarde con marcas térmicas entre los 19 °C de mínima y los 25 °C de máxima. El sábado 29 se esperancon marcas térmicas entre los 19 °C de mínima y los 25 °C de máxima.

Para el domingo 30 el mal tiempo continuará con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%, vientos del sur de 13 a 22 km/h y un registro térmico que oscilará entre los 16 °C de mínima y los 21 °C de máxima.

Misiones: el epicentro de las tormentas más fuertes

tormentas eléctricas intensas por la mañana con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70% , máxima de 27 °C y ráfagas del sector oeste de 42 a 50 km/h. El sábado 29 será la jornada más crítica en la provincia, registrando, máxima de 27 °C y ráfagas del sector oeste de 42 a 50 km/h.

El domingo 30 persistirá la presencia de tormentas aisladas con probabilidades de entre el 10% y el 40%, registrando una máxima de 21 °C y una mínima de 18 °C.

Qué pasar con el clima durante la semana en el Noreste

Tras el paso del sistema frontal, las condiciones meteorológicas en el NEA comenzarán a estabilizarse paulatinamente durante el lunes 31 de agosto , aunque persistirán algunas precipitaciones aisladas en la mañana de Misiones, Chaco y Corrientes.

En tanto, para los primeros días de septiembre se espera el retorno de cielos parcialmente nublados y un clima agradable, con temperaturas máximas que irán en ascenso situándose entre los 22 °C y 25 °C en toda la región.

El clima en el AMBA y CABA para el fin de semana

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense se espera un fin de semana nublado pero estable y sin precipitaciones.

Durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto predominará el cielo cubierto con vientos moderados del sector este, registrando temperaturas mínimas de 10 °C a 12 °C y marcas máximas que oscilarán entre los 16 °C y 17 °C.