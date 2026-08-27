Se aproxima el diluvio del año: fuertes tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones y granizo golpearán Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones

En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta para las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones de cara al sábado 29 y domingo 30 de agosto.
La llegada de una masa de aire inestable desatará tormentas de variada intensidad con probabilidades de precipitación que llegarán al 70%, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos puntos de la región.
Cómo estará el clima en las provincias del NEA
Corrientes: inestabilidad durante todo el fin de semana y marcado descenso térmico
- El sábado 29 registrará tormentas por la mañana con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%, alcanzando una máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C.
- Para el domingo 30 se mantendrán las precipitaciones aisladas durante todo el día, con vientos del sector sur de 13 a 22 km/h y una marcada caída en la temperatura, cuya máxima será de 21 °C y la mínima de 17 °C.
Formosa: sábado sofocante con tormentas y domingo más fresco
- Durante el sábado 29 persistirán las tormentas eléctricas por la mañana e intensas lluvias aisladas hacia la tarde, conservando una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C.
- Hacia el domingo 30, las precipitaciones continuarán durante toda la jornada, acompañadas por un descenso de la temperatura máxima a 21 °C y una mínima de 17 °C con vientos constantes del sector sur.
Chaco: lluvias persistentes y descenso paulatino de las marcas térmicas
- El sábado 29 se esperan tormentas eléctricas por la mañana y precipitaciones aisladas por la tarde con marcas térmicas entre los 19 °C de mínima y los 25 °C de máxima.
- Para el domingo 30 el mal tiempo continuará con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%, vientos del sur de 13 a 22 km/h y un registro térmico que oscilará entre los 16 °C de mínima y los 21 °C de máxima.
Misiones: el epicentro de las tormentas más fuertes
- El sábado 29 será la jornada más crítica en la provincia, registrando tormentas eléctricas intensas por la mañana con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%, máxima de 27 °C y ráfagas del sector oeste de 42 a 50 km/h.
- El domingo 30 persistirá la presencia de tormentas aisladas con probabilidades de entre el 10% y el 40%, registrando una máxima de 21 °C y una mínima de 18 °C.
Qué pasar con el clima durante la semana en el Noreste
Tras el paso del sistema frontal, las condiciones meteorológicas en el NEA comenzarán a estabilizarse paulatinamente durante el lunes 31 de agosto, aunque persistirán algunas precipitaciones aisladas en la mañana de Misiones, Chaco y Corrientes.
En tanto, para los primeros días de septiembre se espera el retorno de cielos parcialmente nublados y un clima agradable, con temperaturas máximas que irán en ascenso situándose entre los 22 °C y 25 °C en toda la región.
El clima en el AMBA y CABA para el fin de semana
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense se espera un fin de semana nublado pero estable y sin precipitaciones.
Durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto predominará el cielo cubierto con vientos moderados del sector este, registrando temperaturas mínimas de 10 °C a 12 °C y marcas máximas que oscilarán entre los 16 °C y 17 °C.