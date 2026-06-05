El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas, las cuales estarán acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en diferentes puntos del país durante este sábado.
Dónde hay alerta amarilla por tormentas
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas se darán durante el día sábado 6 de junio y estarán presentes a lo largo de toda la jornada en diferentes localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En este sentido, el ente remarcó que habrá tormentas de variada intensidad y lluvias fuertes en cortos períodos. Además, estarán acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica constante y caída de granizo.
Por su parte, las localidades que están en alerta son:
Santa Fe:
- Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín.
Córdoba:
- General San Martín, Marcos Juárez, Unión, San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba.
Qué quiere decir cada alerta del SMN
El SMN dispone de un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos.
Las mismas están divididas en los niveles rojo, naranja, amarillo y verde.
- Alerta Meteorológica ROJA: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
- Alerta Meteorológica NARANJA: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
- Alerta Meteorológica AMARILLA: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
- Alerta Meteorológica VERDE: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.