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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas, las cuales estarán acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en diferentes puntos del país durante este sábado.

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Dónde hay alerta amarilla por tormentas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas se darán durante el día sábado 6 de junio y estarán presentes a lo largo de toda la jornada en diferentes localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En este sentido, el ente remarcó que habrá tormentas de variada intensidad y lluvias fuertes en cortos períodos. Además, estarán acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica constante y caída de granizo.

Se acerca un diluvio histórico con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo
Se acerca un diluvio histórico con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo

Por su parte, las localidades que están en alerta son:

Santa Fe:

  • Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín.

Córdoba:

  • General San Martín, Marcos Juárez, Unión, San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba.

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Qué quiere decir cada alerta del SMN

El SMN dispone de un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos.

Las mismas están divididas en los niveles rojo, naranja, amarillo y verde.

  • Alerta Meteorológica ROJA: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
  • Alerta Meteorológica NARANJA: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
  • Alerta Meteorológica AMARILLA: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
  • Alerta Meteorológica VERDE: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.