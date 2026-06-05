Se acerca un diluvio histórico con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas, las cuales estarán acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en diferentes puntos del país durante este sábado.

Dónde hay alerta amarilla por tormentas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas se darán durante el día sábado 6 de junio y estarán presentes a lo largo de toda la jornada en diferentes localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En este sentido, el ente remarcó que habrá tormentas de variada intensidad y lluvias fuertes en cortos períodos. Además, estarán acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica constante y caída de granizo.

Se acerca un diluvio histórico con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo: estas son las zonas más afectadas Fuente: Archivo

Por su parte, las localidades que están en alerta son:

Santa Fe:

Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín.

Córdoba:

General San Martín, Marcos Juárez, Unión, San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba.

Qué quiere decir cada alerta del SMN

El SMN dispone de un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos.

Las mismas están divididas en los niveles rojo, naranja, amarillo y verde.