Llega un muro de nubes que traerá tormentas por 96 horas: un ciclón provocará lluvias y caída de granizo en estas zonas

Un amplio sistema meteorológico impulsado por el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica sobre el norte del país y el desplazamiento de la onda tropical número 25 favorecerá condiciones de inestabilidad en gran parte de México.

Durante las próximas horas se esperan tormentas , lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo , especialmente en estados del occidente y centro del territorio nacional. Las regiones más afectadas serán Nayarit y Jalisco, donde se prevén precipitaciones de mayor intensidad. Además, persistirá un ambiente muy caluroso en el norte, con temperaturas extremas superiores a los 45 °C.

Llega un muro de nubes que traerá tormentas por 96 horas: un ciclón provocará lluvias y caída de granizo en estas zonas Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo estará el clima este viernes?

Los fenómenos más severos se concentrarán en el occidente del país. Nayarit y Jalisco registrarán lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, mientras que otras entidades del norte, centro y sur tendrán precipitaciones de fuerte a muy fuerte intensidad.

Las lluvias más importantes podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo, incrementando el riesgo de inundaciones urbanas, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Vientos y fenómenos asociados

Los vientos también serán relevantes durante la jornada:

Rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Oaxaca.

Rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas.

Rachas de 30 a 50 km/h en diversas entidades del noroeste, centro y sureste.

Las autoridades advierten que estas rachas podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios. Además, se prevé oleaje de 1 a 2 metros en el Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca y Chiapas.

Estados con mayor riesgo y regiones con menor afectación

Las precipitaciones de este viernes impactarán en las zonas dependiendo de la intensidad:

Nivel alto de incidencia

Nayarit

Jalisco

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Guerrero.

Estas entidades concentran el mayor potencial de lluvias muy fuertes a intensas, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves.

Nivel moderado de incidencia

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala.

Presentarán lluvias, chubascos y episodios de viento fuerte, aunque con menor intensidad que en el occidente del país.

Zonas sin afectación significativa

Baja California

Aguascalientes.

Llega un muro de nubes que traerá tormentas por 96 horas: un ciclón provocará lluvias y caída de granizo en estas zonas SMN + Canva

En estas entidades solamente se esperan lluvias aisladas. El ambiente será más estable, con intervalos de sol y nubosidad variable. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35 °C en Aguascalientes, mientras que en Baja California persistirá el calor intenso, especialmente hacia el noreste.

Temperaturas extremas: continúa la onda de calor en el norte de México

Mientras las tormentas avanzan sobre gran parte del país, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor intenso en varios estados del norte.

La temperatura más elevada se pronostica en el noreste de Baja California, donde los valores podrían superar los 45 °C. También se mantendrá la onda de calor en zonas de:

Baja California (noreste)

Chihuahua (noreste)

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (oeste).

Las zonas más afectadas por el calor serán: