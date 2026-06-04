Se acerca un diluvio histórico con lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento de 70 km/h, cuáles son las zonas en alerta máxima (Fuente: Shutterstock)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México encendió las alertas de la población nacional ante el avance de un temporal de lluvias que afectará a gran parte del país durante las próximas 72 horas.

Ante el inicio de la temporada de huracanes el pasado 1 de junio en el hemisferio norte, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima en el territorio azteca confirmó en detalle cuáles serán los estados afectados por tormentas, vientos inestables y posible caída de granizo.

Se viene un diluvio histórico por 72 horas en México

A partir del jueves 4 de junio y durante el primer fin de semana del mes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, en combinación con divergencia en altura, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en algunos estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán.

El pronóstico de precipitación total acumulada que estará vigente hasta el domingo 7 de junio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Dichas precipitaciones podrán acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto.

Al mismo tiempo, la onda tropical núm. 4 será absorbida por una zona de inestabilidad al sur de las costas de Chiapas, condición que ocasionará lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes Tabasco.

Durante el fin de semana, el temporal de lluvias fuertes a puntuales intensas se extenderá sobre el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México .

El SMN confirmó todas las zonas del país afectadas el temporal de lluvias

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán los siguientes efectos en los estados de México:

Jueves 4 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (norte), Jalisco (noreste y sur), Michoacán (oeste y suroeste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (este), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (norte y sureste), Durango (noreste), Aguascalientes, Guanajuato (norte y suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (noroeste, centro y suroeste), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y centro), Colima (noreste) y Tabasco (sureste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit (este), Tlaxcala y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras : Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico del tiempo que rige en la República Mexicana para el jueves 4 de junio. (Foto: SMN)

Viernes 5 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), Querétaro (norte) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (centro y noreste), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste, centro y noreste), Guanajuato (noreste y suroeste), Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y centro) y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas, Aguascalientes y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 6 de junio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero (norte y costa), Estado de México (noreste y suroeste), Hidalgo (sureste), Puebla (norte, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (este, centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este y noreste), Michoacán (costa, centro y noreste), Guanajuato (norte y sur), Querétaro (norte y este), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango y Yucatán.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras : Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Domingo 7 de junio