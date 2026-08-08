Se viene un nuevo tormentón que durará 48 horas seguidas: un ciclón traerá lluvias, actividad eléctrica y caída de granizo

México enfrenta un nuevo episodio de lluvias intensas debido a diversos sistemas meteorológicos que interactúan sobre el territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 8 de agosto se esperan precipitaciones de fuertes a intensas en regiones de 23 estados.

El comunicado oficial del SMN advierte de la posibilidad de lluvias capaces de provocar afectaciones importantes en distintas regiones del país, siendo la CDMX una de las zonas más afectadas para la tarde y noche de sábado y domingo.

“Para este día se prevén lluvias de fuertes a intensas en regiones de 23 estados de México”, informó el SMN.

¿Por qué habrá tantas lluvias en México? Conagua

¿Dónde lloverá más fuerte este sábado?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán principalmente en el occidente, noroeste y sur del país. El pronóstico contempla:

Lluvias intensas de 75 a 150 mm: Sinaloa y Nayarit.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Además, las autoridades advierten que las lluvias de mayor intensidad podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas.

CDMX y Estado de México también tendrán lluvias

La Ciudad de México se encuentra entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes. En tanto, para el Estado de México se prevén lluvias puntuales muy fuertes.

“Lluvias fuertes para sábado y domingo en la tarde y la noche. Para el Estado de México se prevén lluvias puntuales muy fuertes”, remarcó el meteorólogo Boris Hernández del Servicio Meteorológico Nacional, SMN.

La situación podría complicarse debido al viento. El SMN pronostica rachas de 40 a 50 km/h para la CDMX y el Estado de México, mientras que en otras regiones podrían alcanzar velocidades superiores.

Clima para Sábado y domingo del sábado y domingo. Conagua

México se parte en dos: el SMN alerta por lluvias intensas y temperaturas de más de 45 °C

El fenómeno se debe a la combinación de varios sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles altos, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 25 frente a las costas de Jalisco y Colima.

El pronóstico también señala temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora, por lo que el episodio meteorológico combinará lluvias intensas con calor extremo en distintas regiones del país.