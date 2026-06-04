Alerta por lluvias y tormentas para el oeste y sur de PBA, y el centro-este de La Pampa. Foto: ChatGPT.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el ingreso de un sistema de lluvias persistentes que arrancará desde este jueves y se extenderá sobre el centro y sur del país.

En medio del pronóstico del organismo sobre un invierno con más lluvia y menos frío, el desbloqueo atmosférico permitirá que llegue un diluvio y que las lluvias se extiendan durante 72 horas sobre gran parte del territorio argentino.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires: qué zonas se verán afectadas

El SMN ya emitió una alerta amarilla para la noche del jueves 4 y madrugada del viernes 5, para el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires. Las zonas que comprende son:

Trenque Lauquen,

Bahía Blanca

Necochea.

En esos lugares podría haber una precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm. También es posible que se registre caída de granizo, ráfagas intensa y actividad eléctrica frecuente.

Las lluvias se extiendan durante 72 horas sobre gran parte del territorio argentino. Foto: IA. Shutterstock

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Conforme pasen los días, las nubes llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el fin de semana con temperaturas de entre 13° y 16°.

Jueves 4 de junio : máxima 17°C, mínima 14°C con neblina durante la madrugada y parcialmente nublado durante la mañana, tarde y noche.

Viernes 5 de junio : máxima 19°C, mínima 14°C mayormente nublado durante el resto del día.

Sábado 6 de junio : máxima 18°C, mínima 15°C con neblina durante la madrugada y parcialmente nublado durante la mañana, tarde y noche.

Domingo 7 junio: máxima 16°C, mínima 13°C con neblina durante la madrugada y parcialmente nublado durante la mañana, tarde y noche.

En la noche del sábado podrán hacerse presentes algunas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires provenientes del sur, mientras que para el domingo está pronosticada una tormenta con mínimas de 13°.

Qué otras provincias están bajo alerta por tormentas

El organismo meteorológico emitió una alerta para las provincias ubicadas en el centro del país por el ingreso de un fuerte temporal.

Las condiciones climáticas serán hostiles, con bastante agua acumulada, y se espera caída de granizo. Las localidades bajo alerta por lluvias persistentes son: