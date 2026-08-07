Fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia y afectará a estos departamentos con lluvias, tormentas y vientos de hasta 55 km/h, según el Ideam.

El Ideam también advirtió por lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en varias regiones del país.

Oficial y confirmado | La Línea 1 del Metro tendrá viajes gratuitos para estos ciudadanos: así será el recorrido de 16 estaciones

El fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia y continuará fortaleciéndose durante el segundo semestre de 2026, según el más reciente comunicado especial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad confirmó que las condiciones de El Niño persisten tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial y que existe una probabilidad superior al 97 % de que el fenómeno continúe hasta comienzos de 2027. Además, advirtió que podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Para este viernes 7 de agosto, el Ideam mantiene vigilancia sobre varias zonas del territorio nacional por lluvias, tormentas eléctricas y vientos intensos asociados a sistemas atmosféricos activos y al tránsito de ondas tropicales. El pronóstico oficial indica que los mayores impactos se concentrarán en el occidente y noroccidente del país, especialmente en sectores de las regiones Pacífica y Andina.

¿Qué dijo el Ideam sobre el fenómeno de El Niño en Colombia?

El Ideam informó que el sistema océano-atmósfera mantiene características consistentes con un evento El Niño en desarrollo y fortalecimiento. Los análisis muestran un calentamiento sostenido del Pacífico ecuatorial y una respuesta atmosférica cada vez más marcada, lo que confirma la presencia actual del fenómeno en Colombia. La entidad señaló que los principales centros internacionales de monitoreo climático coinciden en proyectar su persistencia durante el resto de 2026 y comienzos de 2027.

Según el comunicado oficial, hay una probabilidad cercana al 81 % de que El Niño alcance la categoría de intensidad muy fuerte, un escenario que podría ubicar este evento entre los más significativos registrados desde 1950.

Fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia y afectará a estos departamentos con lluvias, tormentas y vientos de hasta 55 km/h, según el Ideam. Shutterstock

¿Cuáles son los departamentos con lluvias y tormentas este viernes 7 de agosto?

El pronóstico meteorológico del Ideam prevé lluvias de distribución variable en gran parte del territorio nacional, con los acumulados más importantes en el occidente y noroccidente del país. Las precipitaciones más significativas se esperan en:

Chocó

Antioquia

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío)

Córdoba

Sectores del norte de la región Andina

Áreas del occidente de la Amazonía

La entidad también advirtió por chubascos y tormentas eléctricas aisladas en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía se presentarán lluvias de intensidad variable. Estas condiciones pueden favorecer descargas eléctricas, vendavales y afectaciones puntuales en vías y zonas urbanas.

¿Dónde se registrarán vientos fuertes de hasta 55 km/h?

El Ideam indicó que en la región Caribe continuarán predominando los vientos alisios entre moderados y fuertes. En el sector central y oriental del mar Caribe colombiano se estiman velocidades entre 37 y 55 km/h, con probabilidad de ráfagas superiores.

Las zonas con mayor influencia de estos vientos incluyen áreas costeras de:

La Guajira

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Sectores marítimos del Caribe colombiano

En el norte de la región Andina, la Orinoquía y algunos sectores del litoral Pacífico se prevén vientos menores, cercanos a 30 km/h.

¿Por qué puede haber lluvias si El Niño suele reducir las precipitaciones?

Aunque El Niño tiende a disminuir las lluvias en varias regiones de Colombia, el Ideam explicó que el tiempo atmosférico de corto plazo puede verse influenciado por otros sistemas, como las ondas tropicales, la humedad proveniente del Pacífico y la dinámica local de la atmósfera.

Para esta semana, el tránsito de las Ondas Tropicales No. 33 y No. 34 favorece el incremento de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente en el norte de las regiones Andina, Orinoquía y Pacífica, así como en el centro y occidente de la región Caribe.

¿Qué efectos traerá El Niño en Colombia durante los próximos meses?

El Ideam advirtió que, si el fenómeno continúa fortaleciéndose, podrían presentarse:

Aumento de temperaturas en las regiones Pacífica, Andina y Caribe.

Reducción significativa de las lluvias en varias zonas del país.

Disminución de caudales de ríos y quebradas.

Niveles bajos en embalses y reservorios.

Mayor riesgo de incendios de cobertura vegetal.

Episodios de estrés hídrico y mayor demanda de agua.

Posibles afectaciones en agricultura, ganadería y generación hidroeléctrica.

La entidad recordó que las altas temperaturas también pueden incrementar riesgos para la salud, como deshidratación, insolación y aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos.

¿Qué pasará con el clima en Colombia durante agosto de 2026?

Para los próximos días, el Ideam prevé que continúen las lluvias en el occidente y noroccidente del país, aunque con variaciones en intensidad. Hacia el final de la semana aumentará nuevamente la nubosidad por la aproximación de nuevos sistemas tropicales, mientras que el seguimiento al fenómeno de El Niño se mantendrá de forma permanente debido a su rápida intensificación.

La autoridad meteorológica insistió en que los ciudadanos consulten únicamente la información oficial del Ideam y sus boletines de predicción climática para conocer la evolución del fenómeno y los posibles impactos en cada región del país.