En el marco del plan provincial del fortalecimiento de la infraestructura vial de Neuquén, se avanzó en la repavimentación de la Ruta Provincial 46, que está en su tramo final entre la Ruta Nacional 40 y provincial 24. Se trata de una intersección clave que finalizará en dos semanas. Los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 46, a cargo de Vialidad provincial y la empresa CN Sapag, comenzaron en julio y se estima que este mes ya estará listo para su utilización, logrando un grado más en seguridad vial y optimizando la circulación entre las distintas localidades neuquinas caracterizadas por su fuerte turismo. Tanto el trabajo con equipos y operarios de la dirección provincial de Vialidad (a cargo del bacheo), como el aporte de la Fiduciaria Neuquina y Gas y Petróleo del Neuquén, que permitió la contratación en elaboración, transporte y colocación de la carpeta asfáltica; tuvo como resultado el avance de las obras en poco tiempo. Se trata de una ruta clave que conecta la Ruta Provincial 46 desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el ingreso a Las Coloradas. El gobernador Rolando Figueroa se acercó este martes a realizar un recorrido de los avances de la obra. Además, visitó el avance de la pavimentación de la Ruta Provincial 7, que también permitirá reducir los tiempos de viaje entre Chos Malal y Neuquén capital. Además, hizo entrega de tres camiones que serán utilizados para el mejoramiento de las rutas y las nuevas obras. Cabe destacar que hasta el momento que estén a disposición, los vehículos que circulen por las zonas nombradas deben respetar la señalización e indicaciones del personal para evitar inconvenientes.