Cada tanto, el mercado de valores vive una explosión de euforia colectiva. Empresas que durante años crecieron al amparo del capital privado deciden dar el salto al mundo público y abrir sus puertas a millones de inversores en la bolsa. Ese momento tiene un nombre: IPO, sigla en inglés de Initial Public Offering u Oferta Pública Inicial.

En 2026, esa palabra está en boca de todos en Wall Street y también en las carteras de quienes quieren subirse a la próxima ola de creación de riqueza.

Qué es exactamente una IPO

Una IPO es el proceso mediante el cual una empresa privada comienza a cotizar en bolsa por primera vez, ofreciendo parte de sus acciones al público general. Es, en esencia, el momento en que una compañía “sale a la cancha” frente a todos los inversores del mundo, no solo frente a los fondos de capital de riesgo y los grandes institucionales que la financiaron en sus etapas iniciales.

El mecanismo es el siguiente: la empresa contrata bancos de inversión —los llamados colocadores— que la asesoran sobre cuántas acciones emitir, a qué precio y en qué bolsa listarse. Esos bancos salen a hacer un “roadshow”; es decir, presentan la compañía ante grandes fondos institucionales para medir el apetito inversor y afinar el precio. Luego, en una fecha determinada, las acciones comienzan a cotizar libremente. Lo que ocurra ese primer día y en las semanas siguientes depende de cuánto entusiasmo haya logrado generar la empresa.

Para los primeros accionistas, los llamados early backers, una IPO suele ser el momento de la cosecha: pueden vender sus participaciones a precios muy superiores a los que pagaron años atrás. Para el inversor minorista, en cambio, es la primera oportunidad de entrar.

La IPO es un momento clave en la historia de cualquier empresa.

Por qué las empresas deciden salir a bolsa

Las motivaciones para realizar una IPO son variadas, pero casi siempre convergen en un punto: el acceso a capital. Una empresa que cotiza en bolsa puede levantar cientos de millones —o miles de millones— de dólares de golpe, dinero que puede destinar a expansión, investigación, adquisiciones o simplemente reducir deuda.

Pero el dinero no es la única razón. La visibilidad que otorga cotizar en una bolsa de primer nivel como el Nasdaq o el NYSE tiene un valor estratégico enorme: aumenta el reconocimiento de marca, facilita la atracción de talento (las opciones sobre acciones se vuelven más atractivas cuando la empresa es pública) y dota a la compañía de una moneda para financiar fusiones y adquisiciones.

También existe un componente de liquidez para los fundadores e inversores iniciales. Cuando una startup lleva años creciendo con capital privado, sus accionistas no pueden vender fácilmente. La bolsa les da esa salida.

Finalmente, una IPO exitosa es en sí misma una señal de madurez: le dice al mercado que la empresa tiene suficiente escala, gobernanza y visibilidad financiera como para rendir cuentas ante el escrutinio público trimestral a trimestral.

Por qué las IPO pueden dar grandes ganancias

El gran imán de las IPOs para el inversor individual es la posibilidad de capturar rendimientos extraordinarios en poco tiempo. La lógica es simple: si una empresa se lista a un precio determinado y el mercado la recibe con entusiasmo, el valor de las acciones puede dispararse en cuestión de horas.

Históricamente, las IPOs de empresas tecnológicas con alto crecimiento han protagonizado algunos de los saltos más espectaculares en mercados financieros. Sin embargo, el camino no siempre es de rosas. También hay IPOs que decepcionan: empresas que llegan al mercado sobrevaloradas o en momentos de turbulencia terminan cotizando por debajo de su precio de salida.

El timing importa. La ventana de mercado —el contexto macroeconómico, las tasas de interés, el sentimiento general hacia la renta variable— puede hacer la diferencia entre un debut brillante y uno opaco. Por eso los bancos colocadores estudian minuciosamente cuándo lanzar cada operación.

Para el inversor minorista, acceder a una IPO al precio de salida no siempre es sencillo: muchas veces las acciones se asignan primero a grandes fondos institucionales. Sin embargo, quien ingresa incluso en las primeras horas de cotización puede capturar parte de ese “subidón” inicial si la demanda supera a la oferta.

El timing es crucial para obtener ganancias de una IPO.

Cerebras: la IPO que encendió la mecha en 2026

Si hay un nombre que en mayo de 2026 resume perfectamente el potencial de una IPO bien ejecutada, ese es Cerebras Systems. La empresa de chips para inteligencia artificial debutó el 14 de mayo en el Nasdaq y protagonizó uno de los primeros días más memorables de la historia reciente del mercado.

Cerebras fijó el precio de su oferta en 185 dólares por acción —ya una revisión al alza significativa respecto de los rangos iniciales, dado que la demanda de inversores superó 20 veces la oferta disponible— y abrió a 350 dólares, un salto del 89% antes del mediodía. Al cierre del primer día, las acciones subieron un 68%, llevando la valoración de la compañía a cerca de 70.000 millones de dólares, una cifra comparable a la de General Motors.

La recaudación total alcanzó los 5.550 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor IPO de semiconductores de la historia y la más grande en tecnología desde la salida a bolsa de Uber en 2019.

¿Qué hay detrás de ese entusiasmo? Los fundamentos de la empresa son sólidos. Cerebras reportó ingresos de 510 millones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual del 76%, y ganó 88 millones de dólares netos —un giro radical respecto de las pérdidas de 481 millones del año anterior. Además, la compañía llegó al mercado con un backlog de contratos de 24.600 millones de dólares y un acuerdo plurianual con OpenAI por más de 20.000 millones, lo que valida su tecnología ante los jugadores más grandes del sector.

El éxito del debut no fue casual. Según varios traders de tecnología de Wall Street, el resultado confirmó que el mercado mantiene un apetito feroz por nuevas emisiones en el sector de infraestructura de IA. Bank of America proyecta que Wall Street podría registrar cerca de 90.000 millones de dólares en IPOs solo durante 2026.

Las IPO de compañías tecnológicas concentran hoy la atención de Wall Street.

SpaceX: la IPO del siglo en la cuenta regresiva

Si Cerebras fue el aperitivo, SpaceX se perfila como el plato principal y, posiblemente, el más grande de la historia bursátil. La empresa de cohetes y satélites de Elon Musk está en la recta final de su proceso de salida a bolsa, con el Nasdaq como destino y junio de 2026 como fecha tentativa.

Las cifras que maneja el mercado son de otro planeta. SpaceX busca una valoración de 1,75 billones de dólares y aspira a recaudar en torno a 75.000 millones de dólares, lo que superaría el récord histórico de 29.000 millones que Saudi Aramco levantó en 2019. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan el sindicato de bancos colocadores.

El motor de negocio que sostiene estas cifras astronómicas es Starlink, el servicio de internet satelital que ya supera los 5 millones de suscriptores en más de 100 países y genera la mayor parte de los ingresos y ganancias actuales de la compañía. A eso se suma el negocio de lanzamientos espaciales con el Falcon 9 —que hoy transporta la mayor parte de la masa orbital enviada al espacio cada año— y las ambiciones de largo plazo de Starship, el cohete reutilizable pensado para llevar humanos a la Luna y Marte.

Este año, SpaceX también absorbió xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, en un acuerdo en acciones que valoró la entidad combinada en 1,25 billones de dólares, ampliando aún más el atractivo de la oferta para inversores que apuestan simultáneamente al espacio y a la IA.

Los riesgos no son menores. Los múltiplos de valoración —entre 80 y 125 veces los ingresos proyectados— implican expectativas de crecimiento que dejan poco margen para decepciones.

Las grandes IPO que se vienen

SpaceX no está sola en la fila. El segundo semestre de 2026 promete una serie de salidas a bolsa de empresas que figuran entre las más valiosas del mundo privado.