El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con una de las obras de movilidad más esperadas por los vecinos, ya que permitirá mejorar la conectividad y el tránsito de los autos de una zona muy congestionada de la capital. Este proyecto es considerado estratégico por el Ministerio de Infraestructura porteño, no solo promete reducir tiempos de viaje, sino también elevar los estándares de seguridad vial en un barrio de alta densidad poblacional. Los trabajos se llevan a cabo en el marco del Plan Urbano Ambiental, un proyecto que se desarrolla en la Ciudad y que establece la relevancia de realizar los estudios y la planificación necesaria para optimizar la conectividad. Se trata del Paso Bajo Nivel Federico García Lorca, un túnel subterráneo que pasará por debajo de las vías del Ferrocarril Sarmiento, en Caballito. La megaobra permitirán reducir los tiempos de viaje a la mitad, ya que el paso actual mantenía las barreras bajas durante 34 minutos por hora. Por el cruce ferroviario circulan cerca 500 vehículos por hora y la barrera, que estaba baja por más de 30 minutos por hora, dificultaba el paso y generaba congestiones. De esta forma, apunta a poner fin a décadas de esperas, embotellamientos y contaminación en uno de los cruces más problemáticos de la Comuna 6. El nuevo paso bajo nivel promete mejorar la fluidez del tránsito y brindar mayor seguridad para los conductores, peatones, vecinos y ciclistas. Además, reducirá la contaminación acústica y de gases por los vehículos detenidos. En la actualidad, la obra se encuentra en una fase crucial, con el progreso de las rampas de acceso y la estructura ferroviaria de soporte bajo las vías del tren Sarmiento. Desde el Gobierno porteño se ha subrayado que el nuevo túnel contribuirá a disminuir los riesgos de siniestros viales, una problemática habitual en cruces ferroviarios con un elevado flujo vehicular y peatonal. En las etapas siguientes, los trabajos incluirán los siguientes avances: Al mismo tiempo que se realizan los trabajos de construcción, se está realizando la instalación de un sistema de pilotaje para las rampas de acceso y el montaje de una estación de bombeo. El túnel tendrá un solo sentido y las obras también incluyen el tendido de puentes peatonales en la parte superior. Se colocarán calles colectoras de acceso a frentistas, equipamiento urbano con bancos y juegos, intervenciones de paisajismo y áreas parquizadas. También, instalarán luminarias y revestimientos artísticos en el bajo paso. La construcción está en una etapa clave de ejecución: Vale destacar que, durante los trabajos, se habilitó un cruce provisorio en la calle Martín de Gainza (a una cuadra de distancia), que permite mantener la conexión vehicular mientras dura la obra. Una vez inaugurado el túnel, este paso provisional se cerrará definitivamente. Muchos vecinos de Caballito llevan años sufriendo los cortes constantes del tren Sarmiento en este cruce. La eliminación de esta barrera no solo agilizará el tránsito diario, sino que mejorará la calidad de vida, la seguridad y el valor del barrio en su conjunto. Según las últimas actualizaciones del Gobierno porteño, la finalización está prevista para abril-mayo de 2026, tras aproximadamente 17 meses de trabajos intensivos. Una vez finalizado, este túnel de mano única permitirá: A su vez, traerá otras mejoras al entorno del barrio porteño: