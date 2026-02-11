El Gobierno oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales. Con esta nueva normativa, cuatro tramos específicos de la Red Vial Nacional pasarán a ser gestionados por empresas privadas bajo contratos de concesión, en lugar de continuar bajo administración directa del Estado. La medida quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial y forma parte de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, el esquema impulsado por la gestión de Javier Milei para trasladar al sector privado la construcción, el mantenimiento y la explotación de la infraestructura vial. En concreto, la norma autoriza la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25 para los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En una publicación en su cuenta oficial de X, el ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que el esquema “reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. En los considerandos de la resolución también se señala que el nuevo sistema apunta a que el sector privado gestione los corredores “a fin de eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”. La resolución establece que la concesión incluye la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias”. De esta forma, las empresas que ganen la licitación deberán mantener las rutas, realizar mejoras, ampliar infraestructura si corresponde y financiar esas obras principalmente a través del cobro de peajes y actividades vinculadas. El texto de la normativa establece que el llamado “forma parte del procedimiento de privatización de Corredores Viales SA autorizado por el decreto 97 del 14 de febrero de 2025”, en referencia a la empresa estatal que actualmente opera varios de esos corredores. La Etapa II-B del plan de privatización comprende tramos de la Red Vial Nacional distribuidos en cinco provincias: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La licitación se organiza en cuatro segmentos diferenciados: En conjunto, estos corredores incluyen partes de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008. Se trata de rutas que conectan provincias del centro del país con accesos portuarios y polos industriales. La resolución fija el cronograma y las condiciones del proceso licitatorio correspondiente a la Etapa II-B. El procedimiento se desarrollará bajo el esquema de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y se realizará íntegramente de manera electrónica a través del portal oficial CONTRAT.AR. En términos de plazos, la norma establece: El llamado será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por siete días y también en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial por tres días corridos. La resolución, además, crea una Comisión Evaluadora ad hoc integrada por tres miembros titulares y tres suplentes para analizar las propuestas técnicas y económicas.