La Ciudad de Buenos Aires avanzará con una de las obras de infraestructura más esperadas por los vecinos de Villa Urquiza, que promete transformar de manera definitiva la circulación en una de las zonas más congestionadas en esa zona del centro. La obra se basa sobre la construcción de un nuevo Paso Bajo Nivel de la Avenida Álvarez Thomas, una intervención clave que permitirá eliminar un cruce ferroviario histórico y mejorar de forma sustancial la seguridad vial y la fluidez del tránsito. El proyecto se desarrollará en el actual cruce a nivel de las vías del Ferrocarril Mitre, en el ramal Retiro – José León Suárez, en donde suelen producirse demoras. El Paso Bajo Nivel se construirá entre la intersección de la Avenida Álvarez Thomas con la Avenida Monroe y el cruce con la calle Pedro Rivera, abarcando un tramo total de 255 metros. Por su parte, la obra incluirá un túnel vehicular y peatonal, diseñado para mantener el actual sentido único de circulación de la avenida, que va de sur a norte, y que permitirá acortar los tiempos de viaje al pasar por el cruce ferroviario. De tal modo, el diseño prevé dos carriles de circulación y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, lo que permitirá un tránsito más ordenado, continuo y seguro, sin interrupciones por el paso de las formaciones ferroviarias. Uno de los principales beneficios del proyecto será la eliminación definitiva del cruce vehicular a nivel, considerado uno de los focos de mayor congestión de la zona y que se enmarca dentro de un proyecto integral de toda la Ciudad de Buenos Aires de reducir este tipo de pasos. Con el nuevo paso bajo nivel, los conductores podrán continuar su recorrido por la Avenida Álvarez Thomas o bien tomar la calle Galván al salir del lado norte del túnel, lo que ampliará las alternativas de circulación. Durante el sábado 7 de febrero entre las 06:00 y las 15:00 las autopistas porteñas 25 de Mayo y Perito Moreno permanecerán cerrados debido a que se instalará la nueva estructura de peaje Free Flow y que reemplazará las cabinas con barreras en Dellepiane. La nueva implementación será para emplear la tecnología de “peaje sin barreras” y que permitirá, a través del lector de TelePASE, abonar la tarifa sin tener que detenerse, lo cual permitirá achicar los tiempos de viaje y evitar embotellamientos en hora pico.