El gobierno de la provincia de Neuquén puso en marcha un ambicioso plan de obras sobre la Ruta Provincial 13, una de las vías clave para la conectividad en la región cordillerana. Los trabajos apuntan a transformar de manera estructural la circulación entre Zapala y Primeros Pinos, mejorando accesos, seguridad y condiciones de tránsito. La intervención forma parte de un plan más amplio de rehabilitación vial que busca modernizar rutas estratégicas y potenciar tanto la producción como el turismo en la provincia. Los trabajos se concentran en un tramo de aproximadamente 50 kilómetros e incluyen una mejora integral del corredor. Entre las principales tareas se destacan: Estas intervenciones buscan optimizar la transitabilidad y reducir riesgos en una ruta que presenta tramos sinuosos y condiciones complejas, especialmente en invierno. Además, el microaglomerado permitirá extender la vida útil del pavimento, evitando un deterioro acelerado y garantizando una circulación más segura a largo plazo. La Ruta Provincial 13 funciona como un corredor estratégico que une el centro de la provincia con destinos turísticos de alto crecimiento. Entre ellos se destacan: Esta traza forma parte de la denominada “Ruta del Pehuén”, un recorrido clave que conecta paisajes de estepa con la cordillera y facilita el acceso a uno de los polos turísticos más importantes de la Patagonia. Desde el gobierno provincial remarcaron que la obra tendrá un impacto directo en la seguridad vial, la conectividad, el desarrollo económico y el turismo de la provincia. Se trata de un corredor utilizado a diario por vecinos, transportistas y visitantes, por lo que su mejora representa un cambio significativo en la circulación hacia la zona cordillerana. La intervención en la Ruta 13 se enmarca en un programa que contempla obras sobre más de 1.100 kilómetros de rutas pavimentadas en Neuquén. El objetivo es priorizar corredores estratégicos que conectan áreas productivas, centros urbanos y destinos turísticos, consolidando una red vial más moderna y eficiente.