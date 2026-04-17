Una de las rutas clave de la provincia de Buenos Aires será intervenida con una obra integral destinada a mejorar la circulación. Se trata de la Ruta Provincial 6, una de las trazas del corredor estratégico para el tránsito particular, de cargas y la producción. Los trabajos ya están en marcha en distintos tramos y apuntan a agilizar los tiempos de viaje en una de las zonas con mayor influencia de tráfico diario. Además, la intervención sobre la Ruta Provincial Número 6 busca reforzar las condiciones de seguridad vial en una de las trazas más importantes de Buenos Aires. El proyecto contempla la repavimentación de los sectores más deteriorados y la rehabilitación de aquellos que aún se encuentran en mejor estado, en ambos sentidos de circulación. Además, se realizarán tareas de mantenimiento y mejora en puentes viales e hidráulicos, junto con la optimización del sistema de drenaje para evitar acumulación de agua en días de lluvia. A esto se suma la incorporación de nueva señalización, el recambio de luminarias y la instalación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad. Por su parte, la obra está dividida en cinco tramos y es financiada por la provincia de Buenos Aires, junto con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La Ruta 6 cumple un rol fundamental dentro del sistema vial bonaerense, ya que funciona como el cuarto anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires. A lo largo de sus 178 kilómetros, conecta zonas productivas, industriales y logísticas, uniendo puntos estratégicos como los puertos de Zárate-Campana y La Plata. Además, atraviesa municipios con fuerte actividad económica, lo que la convierte en un corredor clave para el transporte de mercancías y el desarrollo regional. En tanto, circulan a diario entre 6.000 y 35.000 vehículos por día según el tramo, lo cual refleja la preponderancia que tiene esta vía para la provincia de Buenos Aires. Como parte de un plan integral para reacondicionar las rutas más importantes, la provincia de Buenos Aires se encuentra ejecutando la conversión en autopista de la Ruta Provincial 41 y la Ruta Provincial 11, en la costa atlántica. Además, se avanza con la ampliación de la Ruta Provincial 1003, una vía que conecta los partidos de Merlo y Marcos Paz, en el corazón del conurbano bonaerense.