La concesionaria Autopistas Urbanas de Buenos Aires (AUSA) y el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó cerrarán varias autopistas y avenidas por obras. Según informaron, el cierre será por trabajos de mantenimiento, ampliación de estructuras viales y reparación de juntas de calzadas. Por los trabajos no habrá no solo reducción de carriles y cierres de bajadas y restricciones totales de circulación. La mayoría de los cierres ocurrirán por la noche, por lo que no afectará al grueso de tránsito en hora pico. AUSA detalló que las restricciones de circulación están enfocadas en conservación del pavimento y el cuidado infraestructural. Las restricciones van desde las 22 hasta las 5 de la mañana. La principal autopista afectadas Buenos Aires - La Plata - Paseo del Bajo y los cierres inciden principalmente en el tránsito que va de sur a norte. Los cortes principales se harán en los accesos hacia la autopista Perito Moreno, y afectará tanto a los que ingresan al centro, como a los que se dirigen hacia la autopista General Paz. Tal como indicaron, se van a hacer reparaciones en las juntas en la calzada, que exigen un despeje total de la autopista para que se haga correctamente y los operarios trabajen de forma segura. Quienes vayan por General Paz deberán bajar en la avenida Rivadavia y la rampa de acceso a la autopista Perito Moreno. Por las obras cerrarán la conexión de la autopista Illia con el Paseo del Bajo en sentido al sur. El retome del camino para camiones se deberá hacer por la calle Sarmiento o salir por la calle Castillo, donde se puede tomar avenida costanera, luego la calle 13 y entrar por Castillo para entrar al Paseo del Bajo.