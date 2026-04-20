El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó obras de construcción de un significativo túnel que aliviará el tráfico en uno de los cruces más problemáticos. Este proyecto consiste en un paso subterráneo bajo las vías del tren, que representa un acceso fundamental hacia la Avenida General Paz. Este túnel se considera una solución esencial para mejorar la circulación en la zona, facilitando el tránsito y reduciendo los tiempos de espera. La obra se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas destinadas a optimizar la infraestructura urbana y a promover un desarrollo más eficiente de la movilidad en la ciudad. El Gobierno porteño informó que eliminará el cruce entre la avenida Álvarez Thomas con las vías del Ferrocarril Mitre ramal Retiro - Suárez en Villa Urquiza. El paso bajo nivel permitirá eliminar el embudo vehicular que se genera por los cortes de la barrera ferroviaria y el ingreso y egreso de grandes cantidades de vehículos que circulan por la Ciudad. Este acceso es uno de los principales salidas hacia la Avenida General Paz y cuenta con una onda verde, lo que la convierte en un corredor sumamente transitado por quienes desean ir hacia la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño informaron que las obras estarán a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA). Este lunes se inició el montaje del obrador para la construcción de un paso provisorio sobre la calle Miller y la vía, a dos cuadras. La duración de esta obra será de tres meses. Durante el tiempo que permanezca habilitado este cruce transitorio, se procederá al cierre de Álvarez Thomas para dar inicio a la construcción del túnel. La intención es que este se encuentre operativo en mayo del año próximo. El túnel tendrá una longitud total de 255 metros y una altura de 4,5 metros para asegurar el tránsito seguro de colectivos y camiones. Asimismo, se incorporarán pasarelas peatonales accesibles, calles de convivencia y una mejora general del entorno urbano. Estará situado entre la intersección con la Avenida Monroe y el cruce con la calle Pedro Rivera. Tendrá un sentido único de sur a norte con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Se garantizará que los conductores puedan continuar por Álvarez Thomas o tomar la calle Galván al salir del lado norte del paso. El túnel contará con iluminación LED y cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de los usuarios. Además, se plantarán árboles y se crearán espacios verdes en la zona.La obra busca fomentar el uso del transporte público, reduciendo la dependencia del automóvil. Se espera que el nuevo túnel beneficie a miles de vecinos y mejore la calidad del aire en la ciudad.