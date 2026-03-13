El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la apertura de una licitación pública para concesionar la operación del canal y las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires a empresas privadas. La decisión fue comunicada a través de su cuenta de X, donde explicó que el objetivo es dejar de financiar estos medios con recursos públicos y pasar a un esquema de gestión privada. “Abrimos la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad. El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada”, señaló. Según indicó, la empresa que resulte adjudicataria se hará cargo de la operación del canal y de las radios, desarrollará su programación y deberá pagar un canon al gobierno porteño. “No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”, agregó el mandatario. La licitación abarcará la gestión de Canal de la Ciudad y de las emisoras Radio de la Ciudad y La 2x4. El esquema prevé que la empresa privada asuma la administración, operación y mantenimiento de los medios, incluyendo la provisión de equipamiento, estudios y personal necesarios para su funcionamiento. Actualmente, el sistema de medios públicos porteños reúne cerca de 500 trabajadores entre el canal y las dos radios. La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno de la ciudad para reducir gastos en la administración pública y promover un modelo de gestión con inversión privada. Por su parte, Radio de la Ciudad tiene una historia aún más extensa: nació en 1927 bajo el nombre de Radio Municipal y se convirtió en una de las emisoras públicas más antiguas del país, con una programación históricamente vinculada a la cultura y a la actividad artística de la ciudad. La decisión de avanzar con la concesión de estos medios había sido evaluada en los últimos días por el gobierno porteño y finalmente fue oficializada con el anuncio del jefe de Gobierno, que anticipó el inicio del proceso licitatorio para transferir su operación al sector privado