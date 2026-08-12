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Domingo Faustino Sarmiento es recordado como uno de los grandes impulsores de la educación pública en la Argentina y como una de las figuras intelectuales y políticas más influyentes del siglo XIX.
Sin embargo, su pensamiento también dejó frases que, vistas desde la actualidad, generan fuertes cuestionamientos y controversias.
Entre sus declaraciones más polémicas aparece una particularmente sensible para la historia: su postura frente a la ocupación británica de las Islas Malvinas.
En uno de sus escritos, llegó a considerar que la presencia inglesa podía resultar beneficiosa para el desarrollo y la civilización.
La polémica frase de Sarmiento sobre las Islas Malvinas
En relación con la ocupación británica de las Islas Malvinas, Sarmiento escribió: “Seamos francos; su invasión es útil a la civilización y al progreso”.
La frase aparece vinculada a su valoración de la presencia británica en el Atlántico Sur. Lejos de condenar la ocupación, el entonces intelectual y político argentino interpretaba que la llegada de Inglaterra podía contribuir al desarrollo económico y a la expansión de lo que consideraba modelos de civilización.
La declaración resulta especialmente controversial desde la perspectiva actual, debido a que la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye uno de los principales reclamos históricos de la Argentina frente al Reino Unido.
Un pensamiento marcado por su admiración por Europa y Estados Unidos
Su postura sobre las Islas Malvinas no puede separarse de una característica central de su pensamiento: su profunda admiración por determinados modelos políticos, económicos y culturales europeos y estadounidenses.
Para Faustino Sarmiento, la educación, el progreso económico, la inmigración y la modernización eran herramientas fundamentales para transformar a la Argentina. En ese marco, veía en países como Inglaterra y Estados Unidos ejemplos de sociedades desarrolladas que podían servir como referencia.