Italia es uno de los destinos más elegidos por aquellos argentinos que desean emigrar y empezar de cero en otra región del mundo. En este marco, se habilitaron diferentes programas de voluntariado que permiten residir en el país sin pagar alquiler ni comida.

Las oportunidades están vinculadas a actividades muy diferentes entre sí. Hay proyectos relacionados con animales, naturaleza, educación, sostenibilidad, comunicación y trabajo comunitario, por lo que no todas las propuestas requieren el mismo perfil.

Una de las principales ventajas es que algunos programas permiten reducir de manera considerable los gastos de una estadía en Italia, ya que el alojamiento puede estar incluido y también puede existir una asignación para alimentación y gastos personales.

Cuáles son los voluntariados disponibles en Italia

Las propuestas disponibles dependen de cada organización y de la duración del proyecto. Entre las áreas que aparecen en las distintas convocatorias se encuentran:

Cuidado y protección de animales: colaboración con refugios, atención de animales y tareas de mantenimiento.

Naturaleza y sostenibilidad: actividades vinculadas con agricultura, medioambiente y proyectos ecológicos.

Educación: apoyo en actividades educativas y enseñanza de idiomas.

Trabajo comunitario : proyectos destinados a la inclusión social, participación juvenil y desarrollo de comunidades.

Comunicación y redes sociales: algunas organizaciones buscan voluntarios para crear contenidos, administrar redes, producir materiales digitales y documentar actividades.

Por ejemplo, una convocatoria del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Torrecuso, en la región italiana de Campania, contempla tareas relacionadas con inclusión social, sostenibilidad, actividades educativas, festivales locales y creación de contenidos para redes sociales. El proyecto ofrece alojamiento compartido y una ayuda mensual para comida y gastos personales.

Vivir y trabajar en Italia. Chatgpt

Cómo es vivir en Italia sin pagar alquiler

El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece diferentes voluntariados con alojamiento cubierto, además de un apoyo económico para la alimentación y los gastos personales.

En algunos casos, por ejemplo, los voluntarios reciben una habitación privada dentro de un departamento compartido; mientras que la ayuda mensual es de 360 euros para comida y otras necesidades.

Las personas seleccionadas suelen realizar jornadas completas de 30 a 38 horas semanales, contando con días libres y vacaciones.

Quiénes pueden postularse a los voluntariados en Italia

Los requisitos dependen del programa elegido.

En el caso del Cuerpo Europeo de Solidaridad, las oportunidades tienen requisitos de edad, nacionalidad y residencia que deben revisarse en cada convocatoria. Además, algunas plazas pueden pedir conocimientos de idiomas o determinadas habilidades vinculadas con las tareas.

Por ejemplo, existen proyectos que valoran conocimientos de italiano e inglés, mientras que otros priorizan la motivación, la capacidad para trabajar en equipo o el interés por determinadas áreas.

También hay que tener en cuenta que no todas las convocatorias están abiertas a personas de cualquier país. En algunas oportunidades publicadas actualmente se especifica una lista concreta de países desde los cuales se aceptan postulantes.

Para ver las solicitudes pueden ingresar a través del Portal Europeo de la Juventud, donde se publican los proyectos de las diferentes organizaciones.