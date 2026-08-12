El servicio de internet y televisión por cable es uno de los más utilizados y miles de hogares cuentan con una conexión a la red. Sin embargo, las compañías que administran estos suministros podrán cortar el acceso a los clientes que no realicen un trámite clave para mantenerlo activo.

Cortarán el servicio de internet y TV por cable de estas personas

Las empresas administradoras de internet y televisión por cable cobran un costo mensual a los clientes y tener los pagos al día es fundamental para tener los servicios activos.

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No obstante, cuando un cliente registra una deuda consecutiva en las facturas, las empresas tienen la potestad de suspender el acceso al servicio hasta que no se regularice la situación. Asimismo, en algunos casos pueden cortarlo completamente.

Qué pasa si no se paga la factura de internet o cable

Cuando un usuario acumula facturas impagas, la empresa puede aplicar medidas relacionadas con la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones de contratación y la normativa vigente. La falta de pago no significa necesariamente un corte inmediato, ya que existen procedimientos y plazos que deben contemplarse .

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Por este motivo, ante una deuda conviene consultar el estado de cuenta, verificar cuáles son los períodos pendientes y comunicarse con la compañía para conocer las alternativas disponibles para regularizar la situación.

El servicio se suspenderá en estos casos

La suspensión puede producirse cuando el usuario no cumple con el pago de las facturas y mantiene una deuda con la empresa. Las condiciones concretas dependen del contrato y del proveedor, por lo que es importante revisar la información incluida en la factura y los términos del servicio.

Cómo evitar el corte de internet y cable

Para reducir el riesgo de suspensión, lo principal es mantener las facturas al día y controlar periódicamente que los pagos hayan sido correctamente registrados.

Si ya existe una deuda, se recomienda consultar cuanto antes con la empresa proveedora para conocer el monto pendiente y las alternativas para regularizarlo, acudiendo a planes de pago o una financiación.