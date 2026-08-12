Lionel Messi se pronunció por primera vez sobre la muerte de su padre ocurrida durante la madrugada del sábado. En un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el futbolista dejó dudas sobre su futuro deportivo al señalar: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

A los 68 años, Jorge Messi murió en la ciudad de Rosario tras haber estado enfermo durante semanas. Su cuadro se agravó durante el Mundial, cuando el capitán de la Selección reconoció ante los medios que atravesaba un duro momento personal.

Qué dijo Messi tras la muerte de su padre

Con una foto junto a su padre, el 10 publicó un emotivo mensaje tras haber regresado a Estados Unidos. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer . Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, señaló al principio del mensaje.

Luego, hizo referencia al Mundial y cómo lo atravesó. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

Messi habló sobre la final del Mundial

En otro tramo del mensaje, Messi se refirió a cómo vivió el partido de la final entre Argentina y España. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó.

“No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, agregó.

Las dudas sobre el futuro deportivo de Messi

Casi al final del posteo, Messi compartió una reflexión muy íntima que dejó dudas sobre su futuro en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“, afirmó.

Y agregó: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

Messi compartió un emotivo mensaje dedicado a su padre. Foto: Instagram @leomessi

El doloroso adiós a Jorge Messi

Finalmente, Leo le dejó un emotivo mensaje: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.