Eclipse Solar Total 2026: a qué hora comienza y desde dónde se podrá ver este miércoles 12 de agosto

Este 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el Eclipse Solar Total 2026.

El evento podrá observarse de manera privilegiada desde varios puntos de Europa y regiones del Ártico, donde la Luna cubrirá completamente al Sol durante algunos minutos.

La expectativa es enorme entre aficionados y especialistas porque se trata de uno de los eclipses totales más visibles de la década.

Sin embargo, en Argentina no será posible verlo de forma directa, aunque diferentes organismos y plataformas científicas realizarán transmisiones en vivo para seguir el fenómeno en tiempo real.

¿A qué hora comienza el Eclipse Solar Total 2026?

El eclipse iniciará durante la mañana y tendrá distintos horarios según la ubicación geográfica de observación.

La fase total, que es el momento más impactante del fenómeno, ocurrirá cuando la Luna bloquee por completo la luz solar.

Eclipse Solar Total 2026: a qué hora comienza y desde dónde se podrá ver este miércoles 12 de agosto. Shutterstock

Las zonas privilegiadas para observarlo serán:

España , especialmente el norte y noreste del país.

Islandia .

Groenlandia .

Norte de Rusia.

En estas regiones el eclipse podrá apreciarse con diferentes niveles de duración e intensidad, dependiendo de la posición exacta dentro de la franja de totalidad.

Dónde se verá el Eclipse Solar 2026

Bilbao y parte del País Vasco.

Zaragoza y Aragón.

Valencia.

Algunas zonas de La Rioja, Navarra y Castilla y León.

Baleares (especialmente Mallorca) cerca del final del recorrido.

Norte de Rusia (regiones árticas y poco pobladas).

Groenlandia , especialmente el noreste y este.

Islandia, sobre todo el oeste del país, incluida la zona de Reikiavik.

Los expertos recomiendan utilizar siempre gafas certificadas para eclipses solares y evitar mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ya que puede provocar daños permanentes en la vista.

Para quienes se encuentren fuera de la trayectoria del eclipse, distintas instituciones astronómicas transmitirán el fenómeno mediante plataformas digitales, permitiendo seguir cada etapa desde cualquier parte del mundo.

Desde dónde se podrá ver y por qué no será visible en Argentina

La denominada franja de totalidad atravesará principalmente el Atlántico Norte y varias regiones europeas . España será uno de los países con mayor protagonismo debido a que millones de personas podrán observar el eclipse desde numerosas ciudades.

En el caso de Islandia y Groenlandia, las condiciones geográficas ofrecerán algunos de los puntos más espectaculares para la observación. Mientras tanto, el norte de Rusia también formará parte del recorrido de la sombra lunar.

Por su ubicación geográfica, Argentina quedará completamente fuera del área de visibilidad, por lo que el eclipse no podrá observarse ni siquiera de manera parcial desde el territorio nacional.

Quienes deseen seguir el fenómeno podrán hacerlo mediante transmisiones en vivo realizadas por observatorios, agencias espaciales y organizaciones científicas internacionales.

Estas emisiones suelen mostrar imágenes captadas desde distintos puntos de la franja de totalidad y explicaciones en tiempo real sobre cada fase del eclipse.

El Eclipse Solar Total 2026 promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año y concentrará la atención de millones de personas alrededor del mundo.