El gesto de Cristiano Ronaldo con Messi tras la muerte de su padre: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos

En esta noticia ¿Qué dijo Messi sobre su futuro en el fútbol?

La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha generado una ola de muestras de cariño hacia el capitán argentino. Entre ellas destacó una que llamó especialmente la atención: la de Cristiano Ronaldo, su eterno rival dentro del campo.

El delantero portugués reaccionó al emotivo mensaje que Messi publicó en sus redes sociales para despedir a su padre. Lejos de la rivalidad deportiva que los ha enfrentado durante casi dos décadas, Cristiano le dejó unas palabras de acompañamiento en la propia publicación del argentino.

La publicación de Messi en conmemoración y despedida con su padre. Instagram Lionel Messi

Qué le escribió Cristiano Ronaldo a Messi

El mensaje del portugués fue breve pero cargado de afecto. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano en la publicación en la que la Pulga despidió a su padre.

El gesto tuvo una repercusión inmediata. La relación entre ambos futbolistas, marcada por años de competencia por todos los títulos individuales y colectivos, ha dado paso en los últimos tiempos a muestras de respeto mutuo, y este mensaje en un momento de duelo fue interpretado como una de las más sentidas.

El mensaje de apoyo de Cristiano Ronaldo a Messi tras el fallecimiento de su padre.

¿Qué dijo Messi sobre su futuro en el fútbol?

En uno de los pasajes más impactantes de la carta, el astro argentino confiesa la magnitud de su desorientación tras la pérdida. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió.

Esa frase se prolonga en una duda que sacude su carrera deportiva. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, admitió. El vínculo entre el futbolista y su padre, presente en cada paso de su trayectoria, atraviesa todo el mensaje.