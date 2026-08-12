Aunque para muchos puede parecer un truco extraño, cada vez más personas optan por envolver las llaves del vehículo o incluso la billetera con papel de aluminio. Se trata de un nuevo método para sumar protección frente a determinadas tecnologías inalámbricas.

Este truco secreto está relacionado con los sistemas de comunicación que utilizan algunos dispositivos modernos, como las llaves inteligentes y las tarjetas con tecnología RFID o NFC. La clave de este método está basada en la Jaula de Faraday , un efecto creado para anular los campos electromagnéticos.

¿Por qué algunas personas envuelven las llaves del auto en papel de aluminio?

Los vehículos con acceso sin llave funcionan mediante una señal de radio que permite al automóvil reconocer que la llave se encuentra cerca y desbloquear las puertas automáticamente.

El inconveniente es que algunos delincuentes recurren a un método conocido como ataque de retransmisión, que consiste en captar y amplificar esa señal para simular que la llave está junto al vehículo y así intentar abrirlo.

Al cubrir completamente la llave con papel de aluminio, la señal puede verse bloqueada o atenuada, ya que este material actúa como una barrera para las ondas electromagnéticas.

Para que el método tenga mayores posibilidades de funcionar, la llave debe quedar totalmente envuelta, sin espacios descubiertos por donde pueda escapar la señal.

Los especialistas recomiendan utilizar este recurso únicamente como un complemento (Fuente: imagen creada con Inteligencia Artificial). Imagen creada con IA

¿Qué sucede si se envuelve la billetera?

En el caso de la billetera, el objetivo es proteger las tarjetas que incorporan tecnología de pago sin contacto. Muchas tarjetas bancarias cuentan con chips RFID o NFC que permiten realizar compras acercándolas a un lector. Al envolverlas con papel de aluminio, se dificulta que otros dispositivos puedan detectar o leer esa señal de proximidad.

Por esa misma razón, en la actualidad también existen billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para reducir la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

¿Por qué es tan efectivo este método?

Esta técnica con papel aluminio replica la jaula de Faraday de forma casera al bloquear las ondas de radio de la llave envuelviéndola en un material conductor. El metal redistribuye las cargas eléctricas en su superficie, creando un escudo que impide que la señal electromagnética del llavero salga al exterior o sea captada desde afuera.

Su mayor ventaja es evitar la clonación o amplificación de la frecuencia por parte de ladrones, impidiendo que desboqueen tu vehículo a distancia mientras estás dentro de tu casa. Además, es una solución inmediata, económica y muy fácil de aplicar con materiales cotidianos que tenés a mano.

¿Es suficiente esta medida para protegerse?

Si bien el papel de aluminio puede aportar una protección adicional frente a determinadas señales inalámbricas, no reemplaza otras medidas de seguridad.

Los especialistas recomiendan utilizar este recurso únicamente como un complemento y continuar aplicando buenas prácticas, como mantener las llaves en un lugar seguro, utilizar fundas con bloqueo RFID cuando sea necesario y permanecer atento a cualquier actividad sospechosa relacionada con los dispositivos electrónicos.