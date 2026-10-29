Qué significa la señal de tránsito de una figura humana y un círculo al lado: qué debe hacer el conductor al verla

Reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

Una señal de tránsito preventiva que es trascendental reconocer es una figura humana y un círculo al lado para evitar accidentes o maniobras bruscas.

Se llama “Escolares” o “Niños” y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina.

Qué significa la señal de tránsito

Según Decreto Reglamentario 779/1995 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal “indica que en la zona pueden aparecer imprevistamente escolares o niños, por la existencia de escuelas, campos de juegos, etcétera”.

En este marco, la señal de tránsito puede variar entre un escolar caminando, con un cuadernillo en la mano, o un niño jugando con la pelota; en todos los casos significa lo mismo, y pueden aparecer niños de manera imprevista.

Estas señales siempre se ubican en zonas de escuela, plaza o lugar de esparcimiento infantil.

Qué significa la señal de tránsito de una figura humana y un círculo al lado: qué debe hacer el conductor al verla Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué debe hacer el conductor al ver esta señal de tránsito

Es importante reconocer esta señal de tránsito porque los niños son menos predecibles que los adultos al transitar por la vía pública, es decir, reconocer esta señal puede ayudar al conductor a anticipar riesgos y reducir la probabilidad de accidentes cuando un niño aparezca corriendo o no tome recaudos al cruzar la calle.

En este marco, los conductores deben:

Reducir la velocidad y conducir con más prudencia.

Estar atento a peatones , sobre todo niños que puedan cruzar de forma inesperada.

Prepararse para frenar ante cualquier situación imprevista.

Respetar los cruces peatonales y las indicaciones de agentes o personal escolar si los hubiera.

Evitar distracciones y maniobras bruscas.

En conclusión, cuando el conductor ve la señal de tránsito “Escolares” o “Niños” debe aumentar su atención al volante, disminuir la velocidad y prepararse para frenar en el caso de ser necesario.

Estos recaudos pueden evitar accidentes con los más pequeños, que en muchas situaciones se pueden volver impredecibles en sus movimientos y aparecer repentinamente.