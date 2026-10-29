Se aproximan lluvias y ráfagas de viento que pueden superar los 90 km/h este jueves 29 de octubre: zonas afectadas en Santa Cruz.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por lluvia y viento para este jueves 29 de Santa Cruz.
En este marco, compartió una lista de recomendaciones a tener en cuenta para las personas que tienen planeadas actividades al aire libre esta jornada.
Las zonas afectadas por alertas amarillas en Santa Cruz
Alerta amarilla por lluvia:
- Cordillera de Güer Aike.
- Cordillera de Lago Argentino.
Según el SMN, estas zonas estarán afectadas por lluvias de variada intensidad. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local”, señaló. Asimismo, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.
Las recomendaciones del organismo son:
- Evitar salir.
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejar de zonas inundables.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Alerta amarilla por viento:
- Costa de Deseado.
Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector norte “con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Las recomendaciones del SMN son:
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.
Cómo estará el clima en Río Gallegos, capital de Santa Cruz
En tanto, la capital santacruceña espera una máxima de 20°C para este jueves y una mínima de 12°C.
En lo que resta de la mañana estará mayormente nublado, por la tarde lluvias aisladas y por la noche lluvias.
Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires espera una máxima de 23°C y una mínima de 14°C con un cielo parcialmente nublado en lo que resta de la mañana.
En tanto, por la tarde se esperan algunos chaparrones y por la noche un cielo parcialmente nublado.