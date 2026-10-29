El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas por lluvia y viento para este jueves 29 de Santa Cruz.

En este marco, compartió una lista de recomendaciones a tener en cuenta para las personas que tienen planeadas actividades al aire libre esta jornada.

Las zonas afectadas por alertas amarillas en Santa Cruz

Alerta amarilla por lluvia:

Cordillera de Güer Aike.

Cordillera de Lago Argentino.

Según el SMN, estas zonas estarán afectadas por lluvias de variada intensidad. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local”, señaló. Asimismo, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las recomendaciones del organismo son:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejar de zonas inundables.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Se aproximan lluvias y ráfagas de viento que pueden superar los 90 km/h este jueves 29 de octubre: zonas afectadas en Santa Cruz. Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por viento:

Costa de Deseado.

Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector norte “con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Las recomendaciones del SMN son:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Cómo estará el clima en Río Gallegos, capital de Santa Cruz

En tanto, la capital santacruceña espera una máxima de 20°C para este jueves y una mínima de 12°C.

En lo que resta de la mañana estará mayormente nublado, por la tarde lluvias aisladas y por la noche lluvias.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires espera una máxima de 23°C y una mínima de 14°C con un cielo parcialmente nublado en lo que resta de la mañana.

En tanto, por la tarde se esperan algunos chaparrones y por la noche un cielo parcialmente nublado.