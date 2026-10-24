Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura de un hombre y una pala en la mano.

Conocer y comprender las señales de tránsito es importante para todos los conductores que circulan a lo largo de las rutas y en las ciudades del país para fortalecer la seguridad vial.

Una de estas señales, que es más común encontrarla en una ruta que en la ciudad, es una naranja con la figura de un hombre y una pala en la mano .

Se trata de la señal conocida como “hombres trabajando” y forma parte de las señales transitorias que pertenecen al Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto Reglamentario 779/1995 de la Ley de Tránsito, esta señal transitoria “asegura y protege a los trabajadores en la calzada o cerca de ella” . Esto quiere decir que los conductores deben tomar precauciones en su manejo porque obreros trabajan en la zona.

La señal naranja lleva la figura en color negro de un hombre realizando trabajos con una pala, “anexándose una placa debajo de la señal y en el mismo soporte con la indicación de la distancia de los trabajadores”.

Qué significa la señal de tránsito naranja con una figura de un hombre y una pala en la mano. Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué se debe hacer cuando se ve la señal de tránsito

Esta señal significa que hay personas trabajando cerca del vehículo, por lo que conviene seguir las siguientes pautas:

Reducir la velocidad de manera gradual.

Mirar la placa con la distancia, para anticipar el inicio de la obra.

Respetar las indicaciones de banderilleros y de otras señales transitorias.

Evitar maniobras bruscas y adelantamientos dentro de la zona.

Mantener la distancia con el vehículo que va adelante.

Esta señal de tránsito es importante porque, a diferencia de un conductor, el trabajador no tiene carrocería ni cinturón de seguridad . En otras palabras, su única defensa es que el conductor reduzca la velocidad a tiempo .

Además, la señal suele aparecer junto con carteles de desvío, reducción de carril o velocidad máxima. Si bien cada una tiene su significado propio, todas buscan ordenar el tránsito mientras duran las tareas.

En resumen, se trata de una señal transitoria importante porque el conductor debe cambiar su manejo al momento de verla, evitar maniobras bruscas al cruzarse con algún trabajador circulando. La clave está en respetar todas las señales de tránsito hasta atravesar la zona de obras y volver a su manejo normal.